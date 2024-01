Chi è Venerus, a Sanremo 2024 insieme a Loredana Berté nella serata delle cover

Fonte: Getty Images Venerus

Dopo l’annuncio dei titoli delle canzoni in gara a Sanremo 2023, ogni buon amante del festival che si rispetti non vede l’ora di scoprire quali saranno i cantanti che prenderanno parte alla serata delle cover insieme ai 30 Big in gara. Fortunatamente, tra indiscrezioni e piccoli indizi, dopo l’annuncio di Amadeus a Viva Rai 2, la lista è ormai ufficiale. Uno dei cantanti meno conosciuti di questa sfilza di grandi duetti è sicuramente Venerus: scopriamo chi è il cantautore che duetterà insieme a Loredana Berté.

Chi è Venerus

Classe 1992, Andrea Venerus, meglio conosciuto come Venerus, è un cantautore e produttore originario di San Siro. Deciso a fare della sua passione per la musica un mestiere, a 18 decide di trasferirsi a Londa. Lì vivrà per cinque anni, approfondendo i le sue conoscenze in fatto di musica lavorando a progetti e frequentando i locali di Brixton e Notting Hill. Finito il suo periodo londinese torna in Italia e si trasferisce a Roma, città n cui regista il suo primo disco.

Fonte: Getty Images

Torna poi a Milano, sua città natale, e nel 2018 lancia il suo primo progetto discografico A che punto è la notte, un lavoro molto amato dalla critica che sancisce il suo esordio e gli regala i sold out nel suo primo tour. Un inizio di grandi successi: la sua collaborazione con Gemitaiz e Franco126 nel brano Senza di me raggiunge il disco di platino.

Nel 2019 pubblica il concepite Love Anthem, con 4 brani inediti e un Il tour ancora una volta sol out. Il 23 aprile 2020 esce Canzone per un amico e il 19 febbraio 2021 Magica Musica, il suo primo album, certificato disco d’oro. Nel 2021 pubblica Magica Musica Tour 2021, per poi continuare la sua carriera musicale con lo spettacolo Piano Soltanto, un progetto che esce dall’Italia e porta la sua musica in Europa, con sei date esclusive nei club in Germania, Inghilterra e Spagna.

Venerus, il duetto con Loredana Berté a Sanremo 2023

Una musica e una voce molto particolare quella di Venerus, capace di catturare i fan e suscitare emozioni che rimangono impresse dentro e fuori dal palco. Parlando della sua musica, il cantante ha raccontato: “Suonare per me è sempre significato ‘palco’, da prima ancora che prendessi in mano uno strumento. Da che ho memoria sono stato attirato da quel non-luogo dove interiorità e condivisione si incontrano. Crescendo questa fascinazione si è trasformata in vita e non è un caso se il mio amore mi ha portato a cercare sempre di più musica ‘viva’.”

Un amore per il palco molto radicato e condiviso con i suoi fan, che ora potrà rivivere in grande stile al teatro Ariston durante la serata di venerdì 9 febbraio, quella dei duetti con i Big in gara. Venerus, secondo l’annuncio di Amadeus, avrà l’opportunità di accompagnare Loredana Berté in quella che sarà la loro personale rivisitazione del brano Ragazzo mio di Luigi Tenco. Un pezzo intramontabile di un grande della musica, molto legato al festival di Sanremo, che i due cantanti omaggeranno durante la 74esima edizione anche grazie all’intervento di Ivano Fossati.