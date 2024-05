Tiziano Ferro punge ancora Mara Maionchi: “O dimagrisci, o niente contratto”

Fonte: Getty Images Tiziano Ferro e Mara Maionchi

Le interviste di Belve, programma condotto da Francesca Fagnani, sono sicuramente tra le più insidiose e intime che le personalità del mondo dello spettacolo e non solo possono rilasciare, perché ripercorrono passo passo vita e carriera delle persone, portando a galla, inevitabilmente, qualche piccolo scheletro. L’ultima è quella fatta a Mara Maionchi, che seduta sullo sgabello ha parlato di Tiziano Ferro, sottolineando una sorta di irriconoscenza del cantante nei suoi confronti e di suo marito. Il cantante ha subito risposto alle accuse e, ora, aggiunge qualcosa in più.

Mara Maionchi, l’intervista a “Belve”

Mara Maionchi, determinata e divertente signora dello spettacolo, è nota non solo per i suoi commenti irriverenti, ma anche per l’ineguagliabile occhio quando si parla di grandi talenti da scovare. Durante la sua carriera ne ha scoperti tantissimi, tra cui Tiziano Ferro, cantante amatissimo in Italia e a livello internazionale. I due si sono conosciuti quando lui era giovanissimo, e insieme hanno iniziato a lavorare su quella che sarebbe diventata una carriera incredibile.

Oggi, però, le cose non sembrano essere tutte rose e fiori tra i due. Durante un’intervista fatta da Francesca Fagnani a Belve, infatti, Mara Maionchi ha parlato di Tiziano sottolineando che, forse, non sia così riconoscente dell’aiuto che lei e suo marito gli hanno dato durante i suoi esordi: “Se conoscermi è stata una fortuna? Per qualcuno sì. – ha detto – Qualcuno però non l’ha capito. Un nome? Tiziano Ferro. Lui non lo ha capito tanto. Non ha pensato che sia io sia mio marito lo abbiamo aiutato a essere quello che in parte è, ma questo non è importante: non è obbligo avere della riconoscenza”.

Una frase che non è passata inosservata, e che il cantante ha subito voluto commentare con alcune sue storie Instagram sottolineando la sua amarezza per le parole ascoltate in trasmissione. Una visione dei fatti che il cantante rinnega completamente, chiedendosi per quale motivo Mara Maionchi non gliene avesse mai parlato nelle tante occasioni di incontro negli anni e mostrando un video in cui i due si abbracciano affettuosamente dopo la fine di un’esibizione.

Tiziano Ferro, la storia con Mara tra costrizioni e silenzi

Mara Maionchi, almeno per il momento, ha deciso di non rispondere al messaggio del cantante. Pare però, che la storia non sia finita qui: Tiziano, infatti, ha poi ripostato sui suoi canali social un lungo articolo di MowMag che ripercorre la carriera del cantante a partire dal 2001, momento in cui incontra Mara Maionchi e suo marito. La domanda posta nell’articolo è: “Davvero una fortuna per Tiziano Ferro incontrare Mara Maionchi? Osiamo dubitarne. Per svariati motivi.”

L’articolo poi continua soffermandosi sulle varie tappe della sua carriera, sottolineando come il cantante abbia dovuto limitarsi molto per provare a essere un teen idol, proprio come tanti che spopolavano al tempo. Il suo sovrappeso e il suo orientamento sessuale, però, sembravano non poter convivere con questo obiettivo. Secondo l’articolo, Maionchi e Alberto Salerno avrebbero dato all’artista una sorta di ultimatum: “O dimagrisci, o niente contratto.”

Poi la necessità di non far sapere la sua omosessualità, che ha portato Tiziano a un periodo di grande infelicità. Accuse pesantissime, poi chiuse a fine articolo con una riflessione: “Se oggi Tiziano Ferro non dovesse essere del tutto riconoscente a Mara Maionchi, dal lato umano e forse perfino da quello artistico, in fin dei conti avrebbe ragione. Dargli poi dell’ingrato ora, mentre il cantautore sta attraversando il dolore per il divorzio dal marito e ripete a più riprese da mesi di essere in crisi nera a livello musicale come anche personale è, da parte di Mara Maionchi, una belvata di cui c’è davvero poco d’andar fieri”.

La risposta di Mara Maionchi

Che la storia sia completamente vera o meno, il fatto che Tiziano Ferro abbia deciso di ricondividere l’articolo è sicuramente un chiaro messaggio del fatto che questa intervista a Belve ha aperto un vaso di Pandora. Proprio per questo motivo Mara Maionchi ha voluto mandare un messaggio al cantante, sempre tramite storie Instagram, in cui chiarisce l’accaduto.

“Ciao Tiziano Ferro. Ho risposto a una domanda dando la priorità alla mia emotività senza argomentare ulteriormente: la riconoscenza umana, quella che fa proseguire i rapporti al di là della professione, è stata l’assenza che mi è spiaciuta, specie per me che ho mantenuto rapporti longevi con tanti artisti, quelli dalle carriere più fortunate come quelli che hanno intrapreso altri percorsi.”

Mara, poi continua: “Qualcuno ha odiosamente avanzato l’ipotesi che ti abbia impedito di essere te stesso: sorrido perché la mia storia di vicinanza a questo argomento parla per me e fra l’altro, reputo che la libertà e l’autodeterminazione siano sacre. In bocca al lupo per i tuoi progetti e per la serenità che ti auguro di trovare: stai stretto alla famiglia perché è solo quello che conta davvero.”