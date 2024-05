Valerio Staffelli raggiunge Mara Maionchi per la consegna del Tapiro d'Oro assegnato da Striscia La Notizia per il caso Tiziano Ferro

Non c’è pace per Mara Maionchi. La produttrice discografica è finita al centro di un ciclone mediatico dopo le dichiarazioni su Tiziano Ferro rese a Belve, alle quali lui ha replicato – piuttosto duramente – dicendosi dispiaciuto per la posizione presa dalla professionista che l’ha scoperto e introdotto verso una carriera incredibile. Da qui, un botta e risposta senza esclusione di colpi che si sarebbe concluso con l’ultimo chiarimento dell’ex giudice di X Factor, la quale ha spiegato approfonditamente a cosa si riferisse con l’utilizzo della parola irriconoscenza. Striscia la Notizia ha comunque drizzato le orecchie e forgiato un Tapiro d’Oro in tutta fretta, che Valerio Staffelli ha consegnato alla diretta interessata.

Tapiro d’Oro a Mara Maionchi: la replica a Striscia la Notizia

“Ci sono rimasta male perché, dopo tutto il tempo che abbiamo passato insieme, una volta ogni tanto ci si potrebbe sentire. Basterebbe un

saluto”, ha evidenziato Mara Maionchi a Valerio Staffelli, “Mi è mancato il rapporto che avevamo prima del successo, magari si è dimenticato di me: è un po’ triste ma forse è così. Però ci risentiremo, la questione si riaccomoderà”. La producer ha detto la sua anche sulla possibilità di perdere la conduzione di Eurovision Song Contest: “Mi sembra un po’ esagerato, mi dispiacerebbe molto”.

La discografica, che con il marito Alberto Salerno ha contribuito al lancio della carriera di Tiziano Ferro, continua a dirsi profondamente dispiaciuta per quanto accaduto e non arretra di un millimetro rispetto alle sue dichiarazioni, che conferma essere sincere e legate unicamente a un fattore umano che le sarebbe mancato dopo i molti anni trascorsi insieme al cantautore di Latina, oggi padre e residente stabilmente negli Stati Uniti.

Non ci sarebbero però stati fraintendimenti, anche se l’ultima risposta – che pareva chiudere un battibecco infinito iniziato prima della messa in onda di Belve di Francesca Fagnani – lascia emergere un aspetto che non era chiaro dalle dichiarazioni raccolte dalla giornalista romana su Rai2. Si parla dunque di rapporto umano, che a Maionchi avrebbe desiderato, sebbene sia consapevole di quanto la vita imbocchi cammini inaspettati e che mai avremmo immaginato di percorrere.

Il futuro di Mara Maionchi in tv

L’edizione italiana di Eurovision Song Contest è alle porte e, anche quest’anno, Mara Maionchi è stata scelta come conduttrice della leg nazionale dell’evento che vede partecipare Angelina Mango come rappresentante dell’Italia e già finalista perché inserita nella lista delle Big Five. Il Codacons di Carlo Rienzi ne ha però chiesto l’esclusione, a fronte delle dichiarazioni rese in conferenza stampa che – secondo l’associazione – sarebbero addirittura pericolose.

La produttrice era infatti tornata sui motivi che l’avevano spinta a consigliare a Tiziano Ferro di perdere peso, principalmente per una questione di salute. E, naturalmente, ha rigettato ogni accusa circa le presunte pressioni esercitate sul cantautore per nascondere la sua omosessualità di cui – ha spiegato poi – non era stata messa al corrente. Oggi, a distanza di oltre 20 anni da quel successo, il rapporto tra i due si è affievolito ma il ricordo degli anni vissuti insieme non si è mai spento. E sì, il grande risentimento reciproco non fa che confermarlo.