Anna Tatangelo rinata col nuovo amore: come è cambiato il rapporto con Gigi

Anna Tatangelo dopo l’addio a Gigi D’Alessio: su Instagram è sempre più bella

Anna Tatangelo racconta la sua rinascita grazie a un nuovo amore e il rapporto oggi con Gigi D’Alessio. I due cantanti sono stati legati per oltre dieci anni. Una love story travolgente ed emozionante che è stata per un lungo periodo al centro delle cronache rosa, sia per la differenza d’età fra gli artisti che per il matrimonio passato di Gigi con Carmela Barbato.

Dalle prime nozze infatti il cantante ha avuto tre figli – Claudio, Ilaria e Luca -, mentre dal legame con la Tatangelo è nato Andrea. L’artista di Sora è legatissima al figlio nato nel 2010 ed è proprio lui a tenere ancora uniti Anna e Gigi. “Sono sempre una mamma severa che non transige su certe regole: gli orari, lo studio, il rispetto per gli altri – ha svelato a Confidenze -. Sono le cose che ho imparato a casa mia e che ancora ho dentro”.

Oggi, dopo la crisi, il ritorno di fiamma e l’addio, D’Alessio e la Tatangelo hanno ricostruito il loro rapporto. “Con Gigi D’Alessio adesso il rapporto è buono, è il padre di mio figlio e farà sempre parte della mia vita, tra noi c’è rispetto”, ha confessato Anna. La cantante non ha mai nascosto di aver vissuto un periodo difficile dopo la separazione. La rinascita è arrivata grazie alla capacità di scoprire la sua forza interiore e a un nuovo amore.

Secondo alcune indiscrezioni a rubare il cuore della Tatangelo sarebbe stato Livio Cori, attore di Gomorra e cantante. Un legame di cui Anna non ha mai voluto parlare esplicitamente, anche se non nega di essere di nuovo serena grazie al sentimento che prova. “Un nuovo amore? Posso dire che il cuore si è rigenerato dopo le ferite, ma vado con calma – ha rivelato -. Nel mio futuro vedo un uomo che mi fa sorridere, capace di leggerezza ma che non mi dia mai per scontata”.

Anche Gigi D’Alessio, secondo alcune fonti, avrebbe ritrovato la serenità. Accanto a lui oggi ci sarebbe Denise Esposito, una sua giovane fan conosciuta durante un viaggio a Capri di cui si sarebbe innamorato.