Anna Tatangelo dopo l’addio a Gigi D’Alessio: su Instagram è sempre più bella

Anna Tatangelo si confessa sui problemi con D’Alessio e parla di Livio Cori. La cantante, ospite del programma Le Belve di Francesca Fagnani, si è raccontata, parlando del passato e del suo presente amoroso.

Anna è stata legata per oltre dieci anni a Gigi D’Alessio. Un amore contrastato, soprattutto all’inizio, per via della grande differenza d’età e del matrimonio passato del cantante con Carmela Barbato, madre dei suoi tre figli Claudio, Ilaria e Luca. All’epoca la Tatangelo era all’inizio della sua carriera e non le furono risparmiate critiche e cattiverie.

“Sono stata avvantaggiata personalmente, soltanto l’essere affiancata da una persona che ha 20 anni più di me di esperienza artistica – ha svelato -. La parte che mi ha svantaggiata: la sua musica è stato un pretesto per attaccarmi. Mi dicevano: ‘Però sti pezzi sono troppo dalessiani’. Ricordo benissimo quel periodo – spiega -: si parlava esclusivamente della mia vita privata per infangare le persone. Per tanti anni sono stata zitta perché volevo rispettare il mio compagno e i suoi figli. Però, magari, se potessi tornare indietro, forse qualcosina la direi”.

Francesca Fagnani ha poi chiesto ad Anna Tatangelo cosa farebbe se potesse tornare indietro nel tempo e cosa direbbe a chi ostacolava la sua storia con Gigi D’Alessio. “Sono cose che non si possono dire, rischierei di fare piccoli danni – ha replicato -. Però la cosa bella è che chi doveva sapere ha saputo…”. Oggi, terminata la love story con il cantante, ha finalmente trovato la sua felicità: “Sto bene così”, ha spiegato.

Secondo le ultime indiscrezioni, Anna avrebbe ritrovato il sorriso accanto a Livio Cori, noto cantante e attore di Gomorra. Sarebbe lui l’uomo che le avrebbe fatto battere il cuore dopo la fine del legame con Gigi D’Alessio. “Innamorata è un parolone, però sto bene”, ha detto, senza però fare il nome di Cori. Quando la Fagnani l’ha menzionato lei ha aggiunto: “Non mi va di fare nomi o cose, sto bene. Me la voglio vivere con calma questa cosa che sto vivendo […] Non smentisco e non confermo”.