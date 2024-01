Gigi D’Alessio diventerà nono per la quarta volta, la figlia Ilaria è in dolce attesa. L’annuncio sui social

I bambini sono la gioia della casa dicevano gli antichi, e la grande casa dell’allargata famiglia di Gigi D’Alessio è piena di saltellanti gioie. Il cantante napoletano è papà di cinque figli e nonno di tre nipoti. I nipotini, però, presto diventeranno quattro perché anche Ilaria, la secondogenita di D’Alessio è in dolce attesa: ad annunciarlo sui social è stata la mamma Carmela Barbato.

Ilaria D’Alessio in dolce attesa

“La vita è adesso. #waitingforyou” ha scritto Ilaria D’Alessio su Instagram, sotto una foto che la ritrae con il pancino in bella mostra, intenta a godersi il caldo sole del tramontano su una spiaggia affollata. La seconda figlia di Gigi D’Alessio, nata dal matrimonio del cantante con l’ex Carmela Barbato, alla soglia dei 32 anni sta per mettere al mondo il suo primo figlio.

Ma Ilaria D’Alessio, a differenza del fratello maggiore Claudio (noto per i flirt con vip del calibro di Nicole Minetti e Cristina Buccino), non ha mai voluto far parte del mondo dello spettacolo e si è sempre tenuta ben lontana da riflettori e gossip. Sappiamo che si è laureata in Scienze Politiche all’Università La Sapienza di Roma e nulla più. Segreta, al momento, anche l’identità del padre del bambino in arrivo.

Proprio per via del suo essere così riservata, Ilaria D’Alessio su Instagram ha un profilo privato. Non è stata dunque lei, bensì la mamma ad annunciare pubblicamente la lieta notizia. “Auguri amore mio diventerò di nuovo nonna” ha fatto sapere Barbato sul proprio profilo Instagram, mostrando la foto del volto sereno della figlia. Il post è arrivato qualche giorno fa e, da allora, i commenti di auguri e felicitazioni non si contano più. Sotto la foto postata da Ilaria, anche una sfilza di cuoricini dall’ex compagna del padre Anna Tatangelo.

Gigi D’Alessio, 5 volte padre e 4 volte nonno

Gigi D’Alessio è ormai avvezzo alla gioia dell’essere nonno. Sono ben tre i nipotini del cantante, tutti figli del primogenito Claudio, diventato padre per la prima volta a 19 anni con Francesca, la fidanzatina dell’epoca, e poi padre di Sofia e Giselle, nate – l’ultima appena due anni fa – dall’unione con l’attuale compagna, la ballerina Giusy Lo Conte.

Ma considerata la numerosa progenie di Gigi D’Alessio è molto probabile che il quarto, per lui, non sarà l’ultimo nipotino. D’Alessio ha cinque figli: tre nati dal primo matrimonio con Carmela Barbato, Claudio, Ilaria e il più giovane Luca. L’ultimo è colui che ha scelto di seguire le orme del padre e, dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, si è fatto conoscere come cantante con lo pseudonimo LDA.

Il matrimonio tra D’Alessio e Barbato viene interrotto dall’arrivo dell’allora giovanissima Anna Tantangelo, che fa perdere la testa allora ben più famoso Gigi e al suo fianco resta quasi quindici anni. Dalla loro unione, il 31 marzo 2010, è nato Andrea, molto legato al papà nonostante la fine della relazione con la mamma. Il quinto e ultimo (per il momento) figlio di Gigi D’Alessio arriva il 24 gennaio 2022 e porta il nome di Francesco. Il piccolo è frutto dell’amore per Denise Esposito, l’attuale compagna del cantante, napoletana come lui ma di ben 26 anni più giovane.