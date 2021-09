Gigi D’Alessio nonno, il nome della figlia di Claudio è una promessa

editato in: da

Gigi D’Alessio è diventato nonno per la terza volta. La famiglia si è infatti allargata grazie all’arrivo di Giselle, la bambina del figlio Claudio e Giusy Lo Conte, nata nella mattinata del 15 settembre 2021. A darne l’annuncio è proprio il papà, che si è lasciato andare a parole d’amore e di commozione per la nascita della piccola.

Il destino ha voluto che la mia vita si tingesse di Rosa. Oggi è nata la mia terza Principessa. Benvenuta Giselle D’Alessio, il tuo nome vuol dire “Promessa” quella che faccio a me stesso, di impegnarmi ad essere un papà degno delle mie figlie”.

Claudio D’Alessio non potrebbe essere più felice, nonostante abbia già vissuto la grande esperienza della paternità per altre due volte. Le foto apparse sui social parlano chiaro e mostrano una famiglia felice di accogliere una nuova vita. In questo scenario di gioia si è inserita anche la Tatangelo, che ha commentato la foto con una lunga serie di cuori.

Nonostante Giselle sia appena arrivata, Claudio ha dimostrato di avere le idee molto chiare in merito al percorso che dovrà intraprendere con la bambina, dicendosi pronto a ogni tipo di sforzo per essere un padre degno di lei e di tutte le sue figlie. Delle tre figlie di D’Alessio, due sono di Giusy Lo Conte mentre la primogenita è nata dall’amore tra il figlio dell’artista napoletano e la sua compagna dell’epoca.

La paternità arrivata da giovanissimo l’ha fatto maturare e, ora che ha trovato la stabilità con Giusy, è disposto a tutto per tenersi stretta la sua famiglia e crescerle al meglio delle sue possibilità.

Un periodo carico di novità, quindi, per Gigi D’Alessio, che sta per diventare padre per la quinta volta. La sua compagna, Denise Esposito, è infatti incinta del suo bambino. La notizia è arrivata a sorpresa perché annunciata a pochi mesi dalla rottura con Anna Tatangelo. Nessuno avrebbe immaginato che l’artista fosse pronto ad aprire un nuovo capitolo così importante della sua vita sentimentale. Per lei, sarebbe anche disposto a tornare a Napoli, lasciando Roma dopo tanti anni (con buona pace della Tatangelo), con l’intento di starle sempre più vicino.