Denise Esposito incinta di Gigi, parla la figlia Ilaria D’Alessio

Anna Tatangelo dopo l’addio a Gigi D’Alessio: su Instagram è sempre più bella

Ilaria D’Alessio, figlia del cantante Gigi, svela nuovi dettagli sulla gravidanza di Denise Esposito. La 29enne che ha rubato il cuore dell’artista napoletano e che lo renderà papà per la quinta volta. La giovane infatti aspetta un figlio da D’Alessio, secondo alcune indiscrezioni si tratta di un maschio che nascerà a dicembre e che la coppia avrebbe deciso di chiamare Francesco.

Per D’Alessio, 54 anni, si tratta del quinto figlio. Dall’ex moglie Carmela Barbato il cantante ha avuto Claudio, Ilaria e Luca, mentre il legame con Anna Tatangelo gli ha regalato il piccolo Andrea. Gigi ha un ottimo rapporto con tutti i suoi figli, in particolare con Ilaria. La ragazza ha 29 anni e un grande amore per il suo papà per cui, in passato, si era anche scontrata con Anna Tatangelo.

La giovane, intervistata dal settimanale DiPiù, ha svelato di essere molto felice per l’arrivo di un nuovo fratellino, affermando che la notizia sarebbe arrivata nel corso di una cena con il padre e gli altri fratelli. “Faremo di tutto per includere, accogliere al meglio questo nostro fratellino nella nostra grandissima famiglia allargata – ha confidato -. Sì, perché per me è un altro fratello e odio le parole fratellastro o sorellastra. Soltanto a pronunciarle mi vengono i brividi”.

Ilaria ha poi parlato di Denise Esposito, la ragazza che ha rubato il cuore del cantante napoletano dopo la fine del legame con Anna Tatangelo. “C’è stata una conoscenza piacevole – ha raccontato -, ma il nostro rapporto è in fase embrionale e ho ancora pochi elementi per valutarla. L’importante è che piaccia a mio padre”. Originaria di Napoli, Denise studia Giurisprudenza e sogna di diventare un avvocato. Il primo incontro con l’artista napoletano sarebbe avvenuto a Capri durante un concerto. Un vero e proprio colpo di fulmine che avrebbe spinto il cantante a iniziare un nuovo capitolo della sua vita dopo l’addio alla Tatangelo. Anche Anna, dopo un periodo difficile, oggi sembra aver trovato la serenità accanto al nuovo compagno: lui è Livio Cori, rapper e attore napoletano con cui ha trascorso le vacanze in Puglia. Con la coppia anche Andrea, figlio dell’artista, segno che la love story è divenuta già molto importante.