Esperta di affari di cuore e pasticci quotidiani, sono stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ho lavorato nella produzione musicale. Sono laureata in Lettere e scrivo per diverse testate.

Fonte: 123RF Test: Qual è la frase che ti ispira?

Sono tante le parole che ci girano intorno: i testi delle canzoni, i post sui social, le storie dei libri, i messaggi whatsapp, i versi delle poesie, i dialoghi delle serie streaming, i discorsi degli amici. In questo vortice ininterrotto di pensieri e di significati contenuti nelle frasi che leggiamo o ascoltiamo, qualcosa in particolare ci colpisce e ci rimane in testa e nel cuore. Un aforisma attira la nostra sensibilità oppure ci rispecchiamo in una citazione: la copiamo negli appunti dello smartphone e addirittura qualcuna sceglie di farne un tatuaggio. Se molte di noi hanno il proprio libro preferito o la canzone a cui sono legate, così accade anche per quelle brevi frasi che esprimono un’idea a cui siamo vicine, ci danno un’emozione, contengono concetti che ci ispirano.

Tante belle frasi sono state scritte da famosi cantautori, grandi poeti o celebri scrittori – come pure da anonimi utenti dei social – ma ci sono citazioni motivazionali che sono state pronunciate da donne giovani e vincenti, che lottano per la loro realizzazione e portano avanti attività che sono fonte di ispirazione per tutte. Una delle loro affermazioni è proprio quella che fa per te e la tua personalità. Scopri qual è giocando con il nostro test che ti svela la frase più vicina al tuo mood e al tuo cuore.