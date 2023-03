Esperta di affari di cuore e pasticci quotidiani, sono stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ho lavorato nella produzione musicale. Sono laureata in Lettere e scrivo per diverse testate.

Fonte: 123RF Test: Quale animale domestico è perfetto per te?

Chi è che ci dà amore, comprensione, allegria, protezione, tranquillità, tenerezza, gioia, consolazione e devozione contemporaneamente? No, non è un uomo. È un animale. Ovvero un pet, come ormai tutti chiamano gli animali di affezione. Che poi la parola significa tesoro, preferito, prediletto, mentre il verbo to pet vuol dire coccolare, accarezzare, vezzeggiare. E il termine petting, ovvero limonare, arriva proprio da qui. Questo la dice lunga sulla considerazione e il significato emotivo degli animali da affezione.

Un cucciolo va oltre

Ok, il fidanzato non si tocca, ma un cucciolo va oltre! Cani, gatti, conigli ci portano su un piano di comunicazione che non ha bisogno di parole. È un legame che parla alla parte più profonda di noi, quella che ancora riesce a sentire quel “battito animale” che c’è in ognuno. Ecco perché ci basta fare un paio di carezze a un cane per sentirci meglio, o guardare il micio che gioca con un nastro per rasserenarci. Gli animali comunicano direttamente con il nostro cuore in modo puro, diretto, totale.

Una gioiosa responsabilità

Avere un animale però non è facile come sembra: è un impegno costante e una responsibilità. Ci vogliono lo spazio sufficiente, il giusto tempo da dedicargli, il rispetto delle sue esigenze, la dolcezza nel relazionarci con loro, la capacità di osservare delle regole e un budget mensile che può variare sensibilmente a seconda del pet e della sua taglia. Tra cibo, veterinario, medicine, accessori, emergenze improvvise, toelettatura, pet-sitter, si arriva a cifre importanti. Quella di prendere un’animale è una scelta da fare con calma e accortezza: i pet non sono giocattoli di cui sbarazzarsi quando non divertono più o diventano troppo impegnativi. Quindi pensiamoci bene.

Ognuna di noi ha il suo pet del cuore, che più le si addice secondo la sua personalità, i suoi gusti, le abitudini. L’istinto sa verso quale pet indirizzarti, ma per avere la conferma della scelta ecco il test che ti svela quale animale domestico fa per te e in che modo si lega al tuo modo di essere!