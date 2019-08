Alcune idee per un tattoo dedicato ai figli

editato in: da

Un tatuaggio non è semplicemente un disegno, ma una storia impressa sul corpo. Un racconto della nostra vita che ci accompagna nel tempo. Pensare ad un tattoo dedicato ai propri figli è un atto d’amore per celebrare il legame atavico più forte, quello con i propri bambini. Sempre più in voga scegliere di rappresentare sul corpo il legame indissolubile ed eterno per eccellenza. Nomi, iniziali, ritratti, ma non solo. Sono sempre di più le idee a cui ispirarsi per un tattoo dedicato ai propri figli. Eccone alcune.

Idee tatuaggi con i nomi dei figli: dove farli

Le star nostrane e non, lo sanno bene e ormai più che una moda è un vero e proprio rito da compiersi alla nascita, il tatuaggio con il nome del proprio figlio. David Beckham ha aggiunto ai suoi numerosi tatuaggi, delle scritte con i nomi dei suoi figli che si trovano sulla schiena accanto ad un angelo custode posizionato sull’avambraccio, invece il nome della figlia spicca sul petto appena sotto il collo. Anche l’attrice Drew Barrymore ha aggiunto al polso destro dei tatuaggi con i nomi delle sue due figlie. Johnny Depp ha voluto rendere indelebile sulla propria pelle il fatto di essere un papà, tatuandosi il nome della figlia Lily Rose, proprio vicino al suo cuore.

Tatuaggi: nomi dei figli sul braccio

Un punto visibile sempre e in ogni momento: avambraccio, braccio, polso, per mostrare al mondo la gioia della maternità e della paternità. Johnny Depp ha tatuato il nome del secondogenito sotto una rondine sull’avambraccio destro. Orlando Bloom ha un piccolo tatuaggio, all’interno dell’avambraccio destro vicino alla mano, con il nome del figlio Flynn. Ewan McGregor ha, invece, un tatuaggio sul braccio destro con un cuore e un pugnale con il nome delle quattro figlie: Clara, Esther, Jamiyan e Anouk.

Tra le star nostrane che hanno tatuaggi con le scritte dei nomi dei loro pargoli ci sono Nina Morić che ha impresso sull’avambraccio un cuore con una “C”, scritta in corsivo maiuscolo e sotto si trova il nome competo del figlio Carlos Maria. Anche Francesco Facchinetti ha dedicato un tatuaggio sul braccio sinistro alla piccola Mia. Eros Ramazzotti riporta, invece, sull’avambraccio destro la scritta “Aurora” in onore della sua primogenita.

Tatuaggi con frasi e scritte dedicate ai figli

Sono tantissime le frasi indelebili da dedicare ad un figlio per esprimergli tutto il proprio amore ed il proprio affetto. Possono essere messaggi personali, citazioni, aforismi, rivolti ai propri figli e all’amore per la propria famiglia, oppure molto trendy su Instagram e Pinterest sono le frasi in inglese, accompagnate da simboli legati alla vita e alla Terra.

Always on my mind, forever in my heart.

There is always hope.

Life goes on.

Don’t forget to love yourself.

Potete anche scegliere citazioni delle canzoni del vostro cuore:

There is a light that never goes out.

Scegli la via che va sulla luna.

La mia casa è insieme a te.

Cosa no darei per vivere una favola.

Tatuaggi stilizzati per i figli

Al di là dei nomi dei vostri cuccioli tatuati, sempre più persone scelgono di rappresentare l’amore per i propri figli con delle immagini stilizzate o simboliche. Ilary Blasi ha decorato entrambi i polsi con le sagome di due bambini, un maschio e una femmina, rivolti ai suoi piccoli. Si tratta di disegni molto minimali, che sembrano essere realizzati quasi da un bimbo. Sul polso destro, la dedica a Chanel, mentre sul polso sinistro, la nota showgirl e conduttrice ha un tatuaggio con un omino stilizzato per celebrare il primogenito Christian.

Prima ancora, Ilary ha deciso di celebrare il suo amore con Totti, con un tatuaggio che riporta l’iniziale del nome Francesco più la sua. Se siete in cerca di idee, potete anche pensare a dei tatuaggi con i nomi dei vostri figli stilizzati o in lingua araba, cinese, giapponese. Oppure potete farvi ispirare dall’attrice Jessica Alba che ha tatuato sul suo avambraccio sinistro le costellazioni dei segni zodiacali dei suoi tre figli.

Tatuaggi dedicati ai figli: disegni e ritratti

Angelina Jolie ha invece scelto di incidersi sulla spalla ledei suoi sei figli: Maddox (Cambogia), Zahara (Etiopia), Shiloh (Namibia), Pax (Vietnam), Vienne e Knox (Francia). L’attore Taye Diggs ha una serie di tatuaggi dedicati al figlio Walker, avuto da Idina Menzel, la Elsa di Frozen, tra cui il suo nome e la scritta “I love Daddy”, nella calligrafia di Walker. Anche l’attrice premio Oscar Susan Sarandon ha voluto esprimere l’amore per i suoi tre figli con ciascuna delle loro, tatuate sulla parte superiore della schiena.

La fashion blogger Chiara Ferragni, amante dei tatuaggi sobri e delicati, ha scelto sulla mano destra un tatuaggio che raffigura un candido e tenero angioletto, simbolo del figlio primogenito Leone. La modella e conduttrice Heidi Klum ha, invece, quattro stelle tatuate sull’avambraccio, una per ciascuno dei figli che lei e il suo ex marito, il cantante Seal, hanno avuto insieme. La Jenni Farley di “Jersey Shore” ha pensato di immortalare sulla sua spalla sinistra il nome della primogenita Meilani con il suo nome e delle piccole e tenere impronte.

Che si tratti di tatuaggi con i nomi dei vostri figli, oppure di un loro ritratto o della loro data di nascita, non c’è limite alla creatività quando si vuole celebrare l’amore.