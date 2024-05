Fedez è stato a Roma per l'udienza contro il Codacons e ne ha approfittato per farsi un nuovo tatuaggio

Fonte: IPA Fedez

Un viaggio a Roma certamente proficuo, per Fedez, che ha approfittato di questo trasferimento temporaneo per decorarsi con un altro tatuaggio. Il punto del corpo che ha scelto è però tutt’altro che casuale: il nuovo disegno, ispirato alla Creazione di Adamo, compare infatti sul palmo della sue mani. Lo scorcio del Giudizio Universale che Michelangelo ha dipinto all’interno della Cappella Sistina nasconde quindi un significato molto particolare, per lui, ed è legato al momento che sta vivendo.

Il significato del tatuaggio sulle mani

Dai giudizi al Giudizio Universale, questo è sembrato l’intento di Fedez dopo che da Piazzale Clodio ha fatto ritorno all’Hotel De Russie, dove ha alloggiato per il suo breve soggiorno capitolino. Qui ha incontrato Gabriele Anakin, autore del disegno e ben consapevole del dolore che stava provocando con ago e inchiostro. A giudicare dalle ripetute smorfie dell’artista, poi, il nuovo tatuaggio è stato tutt’altro che una passeggiata, sebbene il suo corpo ne sia interamente ricoperto.

A richiamare le atmosfere mistiche del Giudizio Universale è stata anche la terrazza dell’albergo scelto per il soggiorno, che si affaccia direttamente su Piazza del Popolo. Insomma, il viaggio a Roma non poteva andare meglio. Da un lato, perché ha fatto rientro a casa con un nuovo e originalissimo tatuaggio e, dall’altro, perché il pm ha chiesto il non luogo a procedere per la causa contro il Codacons in cui era accusato di calunnia.

Il primo compleanno senza Chiara Ferragni

Fedez è stato a Roma proprio nei giorni in cui sua moglie ha festeggiato il suo 37° compleanno, il primo dopo molti anni che hanno trascorso divisi l’uno dall’altra. Lei ha festeggiato con i suoi amici e con i dipendenti, oltre che con l’immancabile famiglia e con i due figli, mentre lui è stato intercettato dalla telecamere di Pomeriggio Cinque.

“Ma Michel, io ti do l’opportunità di fare delle cose giornalistiche belle e tu mandi tutto in mer**; ma secondo te se devo fare gli auguri, glieli faccio personalmente io, mica glieli faccio con te! Faglieli tu!… Dissolvenza a stella!”, ha risposto divertito a Michel Dessì, col quale ha anche parlato della recente udienza che l’ha visto uscire su Piazzale Clodio con le braccia sollevate in segno di vittoria: “Strano perché il signor Rienzi mi sembra che abbia a cuore le attività di pubblica utilità per le persone. Secondo me questo era un buon modo, più che per fare pace, per trovare un terreno comune sul quale fare delle cose belle e potevano darci una mano, un’occasione persa. Amen”.

Archiviata la breve parentesi romana, Fedez è tornato ai suoi impegni e dai suoi due figli per i quali ha preparato anche un grande attico in cui si è trasferito per iniziare la sua nuova vita da single che peraltro sembra piacergli moltissimo. Si è poi pure espresso sul presunto flirt con Ludovica Di Gresy, che ha incontrato alla festa per il lancio del nuovo album di Capo Plaza: “Abbiamo riso molto per le notizie uscite sui giornali”. E così, si chiude un’altra parentesi della sua vita sentimentale.