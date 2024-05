Chi è Ludovica De Gresy la nuova presunta fiamma di Fedez

Fonte: IPA Fedez

Fedez è certamente uno dei cantanti più ascoltati del panorama musicale italiano degli ultimi decenni ma l’amato rapper è anche uno dei personaggi più chiacchierati nelle pagine dei giornali e sui social. Il musicista, infatti, è sempre al centro dell’attenzione anche per la sua vita privata e per il suo matrimonio con Chiara Ferragni, stella dei social. Insieme i due sono diventati i Ferragnez, una delle coppie più amate del Bel Paese. Ma, da mesi, qualcosa tra la coppia d’oro italiana si è rotto ed entrambi hanno ammesso di essersi separati.

Di recente, Fedez è stato avvistato più di una volta con una nuova ragazza bionda, che ricorda nei colori la moglie. Si tratta di Ludovica De Gresy, che secondo gli ultimi rumors sarebbe la nuova fiamma del rapper, dopo la crisi con Chiara Ferragni.

Ludovica De Gresy, carriera e passioni

Fedez ha cambiato la sua vita da quando si è separato da Chiara Ferragni. Il cantante, infatti, ha cambiato casa, restando a Milano ma lasciando il super attico che condivideva con la moglie. Inoltre il rapper sembra frequentare più spesso feste e serate danzanti nei locali milanesi. Proprio in una di queste uscite notturne nel capoluogo meneghino, Fedez è stato accusato di aver partecipato a un pestaggio ai danni di Cristiano Iovino. La notte incriminata, con lui, ci sarebbe stata una ragazza bionda. Si tratterebbe di Ludovica De Gresy.

La presunta nuova fiamma del cantante sarebbe, però, una sconosciuta sia al mondo dello spettacolo italiano che a quello dei social e avrebbe un profilo privato su Instagram da circa 3000 followers. Secondo quanto è noto, Ludovica De Gresy amerebbe la moda tanto da farne la sua professione. La ragazza, infatti, starebbe approfondendo la materia coi suoi studi all’Istituto Marangoni di Milano e lavorerebbe anche come modella.

Ludovica De Gresy, le paparazzate con Fedez

Fedez ha raccontato a Belve il suo momento negativo con Chiara Ferragni, con cui la lontananza è sempre più evidente. Dopo l’annuncio della crisi matrimoniale, il cantante è volato negli Stati Uniti per il Coachella Festival e lì era stato visto in compagnia di una ragazza, Giulia Ottorini. Tornato in Italia, però, il cantante, secondo i rumors, avrebbe visto in due diverse serate una studentessa di moda, Ludovica De Gresy.

La prima volta, infatti, i due sarebbero apparsi in un video, che è diventato virale su TikTok, registrato a un party organizzato al Capo Plaza. Nel filmato si vedrebbe il rapper chiacchierare proprio con la ragazza bionda e chiederle se si volesse spostare insieme a lui, in un altro luogo. In seguito, i due sarebbero stati insieme anche nella serata in cui Cristiano Iovino avrebbe subito un pestaggio, che ha avuto luogo al The Club.

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, Fedez sarebbe stato presente quella notte nel locale milanese e, in seguito, avrebbe avuto un luogo anche nel momento della rissa. Il cantante, però, ha prontamente smentito ogni coinvolgimento nel terribile momento che avrebbe subito il personal trainer. In ogni caso, quella sera, accanto a lui ci sarebbe stata nuovamente Ludovica De Gresy.