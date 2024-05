Fedez-Iovino, parla Ludovica Di Gresy: “Siamo amici, è una brava persona”

Ludovica Di Gresy dichiara di essere estranea al caso Fedez-Iovino e parla per la prima volta del reale rapporto con il rapper, denunciato per rissa e lesioni

Fonte: IPA Ludovica Di Gresy parla per la prima volta di Fedez

Ludovica Di Gresy è una giovane donna molto riservata, eppure il suo nome è rimbalzato sulle pagine dei giornali accostato a quello di Fedez. E nel modo peggiore. Quando è emersa l’iniziale indiscrezione sulla presunta rissa (poi definita vera e propria “spedizione punitiva”) a cui avrebbe preso parte il rapper ai danni di Cristiano Iovino, personal trainer conosciuto aver raccontato di un flirt con Ilary Blasi – da lei stessa smentito -, la Di Gresy è stata coinvolta nell’incresciosa situazione a sua insaputa, fa sapere dalle pagine del Messaggero. Non è stata lei il pomo della discordia come si è detto, ha ribadito nell’intervista in cui ha precisato la reale natura del suo rapporto con Fedez.

Ludovica Di Gresy non era presente allo scontro Fedez-Iovino

Dopo l’iniziale smentita sul suo presunto coinvolgimento in quella che era stata indicata come “rissa”, Fedez è stato formalmente iscritto nel registro degli indagati per rissa, lesioni e percosse in concorso. Un filmato confermerebbe che lui e un gruppo di persone a lui vicine – alcuni ultrà del Milan, che si sono dichiarati estranei ai fatti – nella notte tra il 21 e il 22 aprile 2024 dopo un pesante litigio nella discoteca The Club avrebbero raggiunto il personal trainer Cristiano Iovino – quello del celebre “caffè” con Ilary Blasi, smentito dalla conduttrice -, per mettere in atto una vera e propria “spedizione punitiva”. A supporto di questa prova si è aggiunta, poi, la testimonianza di un vigilante, lo stesso che avrebbe prestato soccorso a Iovino che, dal canto suo, non ha voluto denunciare l’accaduto.

Quando è esploso il caso, quasi immediatamente è emersa la figura di una giovane donna bionda, indicata tra l’altro come presunta nuova fiamma di Fedez. Di questa donna, Ludovica Di Gresy, si era detto non solo che fosse presente sia alla rissa che al pestaggio – le telecamere della videosorveglianza inquadrano una figura femminile – ma anche che avesse una sorta di relazione amorosa col rapper. Per la prima volta la Di Gresy ha smentito tutto, in un’intervista al Messaggero: “[La sera del 21 aprile, ndr] Sono andata a cena fuori con i miei genitori e il mio fratellino alle 19.30, alle 21.30 ero già a casa e da lì non mi sono più mossa. Non ho mai messo piede in quel locale [The Club a Milano, ndr], lo possono confermare le telecamere di casa e lo stesso proprietario della discoteca che conosco”.

Ludovica Di Gresy ha affermato senza mezzi termini di non aver assistito all’accaduto, che la ragazza bionda di cui si è parlato non è lei e ha aggiunto, inoltre, che a suo parere è improbabile che “la causa della litigata sia stata una ragazza”. “Ho ribadito che io non c’ero, né in discoteca, né tanto meno sotto casa di Iovino”, ha spiegato in Questura, interrogata come persona informata dei fatti. “Non so perché abbiano discusso e non mi interessa”, ha concluso.

Ludovica Di Gresy e la verità sul rapporto con Fedez

Come stanno realmente le cose con Fedez, dunque? Ludovica Di Gresy ha approfittato dell’intervista al Messaggero per mettere in chiaro quanto si è vociferato sul rapporto con il rapper, fresco di separazione da Chiara Ferragni. Si chiede come mai sia uscito il suo nome – “È assurdo che Procura e stampa mi abbiano messo in mezzo senza neanche avere la certezza che fossi lì” -, ma conferma l’amicizia con Fedez.

La giovane modella e studentessa di moda ha spiegato di averlo conosciuto lo scorso febbraio tramite amici in comune, negando categoricamente un coinvolgimento sentimentale: “Assolutamente no. Siamo amici, usciamo in gruppo, niente di più. Tutte le volte che siamo usciti non siamo mai stati io e lui da soli – ha detto, spiegando perché non è intervenuta prima per smentire il tutto -. (…) Non volevo alimentare questo polverone. Capisco che lui è famoso e attira queste situazioni. Ma non c’è mai stata nessuna prova di una relazione tra di noi. Questa situazione ha creato imbarazzo a tutti e due e mi dispiace perché, oltretutto, lui è un padre di famiglia”.

Di Fedez ha stima e ha ribadito: “È una brava persona, conoscendolo non penso proprio abbia organizzato una spedizione punitiva. Non è un violento e non è mai stato aggressivo. (…) Lui è molto dispiaciuto per la situazione e soprattutto è arrabbiato del fatto che siano uscite notizie completamente inventate”. Ludovica Di Gresy è ancora amareggiata per essere stata coinvolta a sua insaputa e ingiustamente nel caso Fedez-Iovino – “Sono sconvolta che il mio nome sia finito in mezzo a una cosa tanto grave. Hanno detto che ero indagata, che ero sul luogo del pestaggio, ma si rende conto?” – e si augura che “questa storia finisca il prima possibile”.