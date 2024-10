Tiberio Timperi, chi è l’ex moglie Orsola Adele Gazzaniga

Fonte: IPA Tiberio Timperi

Un amore intenso e passionale quello che ha legato per alcuni anni Tiberio Timperi e l’ex moglie Orsola Adele Gazzaniga. Dopo qualche anno di matrimonio, e la nascita del figlio Daniele, la coppia è però scoppiata e il giornalista e conduttore ha sofferto molto per questa separazione. Soprattutto perché ha condizionato il suo ruolo di padre e l’ha portato a rivolgersi ad un analista per affrontare al meglio la situazione. Per anni Tiberio e la Gazzaniga si sono dati battaglia, dentro e fuori le aule di tribunale.

Tiberio Timperi e la storia con l’ex moglie Orsola Adele Gazzaniga

Nel 2002 Tiberio Timperi ha conosciuto Orsola Adele Gazzaniga, una donna del tutto estranea al mondo dello spettacolo. Dopo tre anni di relazione i due si sono sposati nel 2005 ed hanno avuto un figlio di nome Daniele. L’unione ha però avuto vita molto breve e pochi mesi dopo è arrivata la rottura. I motivi della separazione non sono mai stati svelati. Tiberio è dovuto ricorrere all’analisi per sopravvivere a questo difficile momento. “Ho iniziato durante il divorzio. La mancanza di punti di riferimento è stata durissima. Ogni tanto faccio qualche tagliando”, ha raccontato in un’intervista.

Tra gli ex coniugi è poi nata ben presto una guerra, che ha portato addirittura Timperi a scrivere una lettera aperta in cui ha parlato del fatto che non poteva vedere liberamente il figlio. “Noi padri separati chiediamo giustizia. Sono un bravo papà, mi hanno tratto come fossi un criminale. La mia colpa? Quella di essere un affidatario in seconda, in un paese matriarcale dove la legge continua a essere più uguale per le mamme”, ha scritto.

Timperi ha lanciato dure accuse all’ex moglie sostenendo che non poteva vedere il figlio nonostante il provvedimento del tribunale e rimarcando che quello fatto dalla sua ex è stata “sottrazione di minore”. Parole pesanti a cui Orsola non è rimasta di certo indifferente tanto da denunciare l’ex marito per diffamazione. Il tribunale ha dato ragione a Orsola, costringendo Timperi a pagare un’ammenda di 1500 euro più un risarcimento.

Ad oggi non è chiaro se Tiberio e Orsola siano riusciti a ricucire un rapporto, anche per il bene del loro erede. Timperi ha chiarito di non avere più alcuna intenzione di parlare dell’ex moglie perché “ho già parlato troppo in passato”.

Fonte: IPA

La depressione e la nuova compagna di Tiberio Timperi

Nel corso della sua vita Tiberio Timperi ha dovuto fare i conti anche con la depressione. “Ogni tanto incontro, ma sempre con poca fiducia nel genere umano. Per me è difficile. Penso di aver vissuto due grandi passioni che ho confuso con l’amore. Il mio analista mi dice sempre: coltiva i buoni amici e non rimanere solo. Ho vissuto due depressioni molto brutte, arrivate durante il Covid. Sono state devastanti. Le ho superate anche con i farmaci”.

Dal 2024 ha una nuova compagna, la cui identità è ancora sconosciuta al grande pubblico. “C’è una donna. Vivo la mia vita affettiva senza pubblicizzarla né sbandierarla e la tengo ben separata da quella pubblica. C’è una donna che non ha voglia di visibilità, quindi va bene così. Anche perché voglio essere giudicato per il lavoro che faccio e non per altro. Ho anche pochi amici, si contano sulle dita di una mano, ma quei pochi sono veri e sinceri”, ha confidato a Nuovo TV.