Carlo Conti prolunga il Festival: le puntate speciali di Sanremo Top

Qualcuno ricorda Sanremo Top? Perché il programma collaterale del Festival di Sanremo sta per tornare. La kermesse è tutto per la Rai: quest’anno, per le Olimpiadi di Milano Cortina, il Festival si sposta alla fine di febbraio, dal 24 al 28. Ma Carlo Conti ha scelto di “prolungare” l’appuntamento imperdibile con Sanremo Top, due puntate speciali che vanno in onda il 7 e il 14 marzo in diretta.

Carlo Conti, le puntate di Sanremo Top

Condotto negli anni da Pippo Baudo, Mike Bongiorno, Veronica Pivetti e co-condotto da Giorgia, Ambra Angiolini e persino Carlo Conti nel lontano 1998, Sanremo Top è andato in onda negli anni ’90, con l’ultimo appuntamento nel 2002. La trasmissione è sempre stata una sorta di “prolungamento” dell’edizione di Sanremo, dove si controllavano i risultati di vendita degli album dei Big. E infatti i 30 Big in gara dell’edizione del 2026 saranno i grandi protagonisti di Sanremo Top.

A 26 anni dalla sua co-conduzione (nell’edizione condotta da Veronica Pivetti con Tiberio Timperi, andata in onda precisamente il 21 maggio del 1998), Carlo Conti riprende quindi le redini di un programma che ha tanto da dare oggi, considerando i numeri della kermesse. Naturalmente Sanremo si “sposta” dal teatro Ariston agli studi Fabrizio Frizzi per la versione “Top”, e le due serate, come da tradizione, saranno dedicate proprio all’edizione del 2026. Il 7 marzo è prevista la prima puntata con l’esibizione di 15 Big; il 14 marzo il secondo e ultimo appuntamento con i restanti 15. Il programma manterrà il suo spirito, poiché verranno commentate le classiche musicali dei brani.

Sanremo 2026, tempo di annunci

Ormai è passato più di un mese dall’annuncio dei Big in gara a Sanremo 2026: conosciamo anche i titoli delle canzoni, e il 7 gennaio è stato annunciato uno degli ospiti più amati, un artista che scuote l’animo di molte generazioni, ovvero Max Pezzali, ospite fisso sul palco della nave per le cinque serate della kermesse. Ma non è tutto, perché Conti, conduttore e direttore artistico, ha anticipato che ci sarà un annuncio il 12 gennaio al Tg1 delle 20. Tempo di annunci, dunque, per la macchina del Festival, che ormai è in procinto di ripartire.

Non conosciamo ancora le co-conduttrici e i co-conduttori, così come gli ospiti speciali che, come da tradizione, si alternano sul palco dell’Ariston. Ma il quadro è (quasi) al completo: alla guida del DopoFestival c’è Nicola Savino, invece sono Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey a dare la linea a Carlo Conti con il PrimaFestival. Il conduttore di Suzuki Stage è Daniele Battaglia, sul palco di piazza Colombo.

Per quanto riguarda co-conduttori e co-conduttrici, al momento circolano solo indiscrezioni e non c’è nulla di certo al 100%. Qualche settimana fa si è ipotizzata la presenza di tre donne fortissime, che provengono proprio dal podio dell’edizione di Ballando con le Stelle 2025, ovvero Andrea Delogu, Barbara D’Urso e Francesca Fialdini. Ed è circolata l’ipotesi di vedere Laura Pausini al fianco di Conti nelle serate di apertura e di chiusura, ma la stessa artista ha smentito la sua partecipazione (e anche le presunte pretese). Non ci rimane che attendere ulteriori sviluppi.

