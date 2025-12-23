Sanremo 2026, Carlo Conti punta al podio di Ballando: “D’Urso, Fialdini e Delogu”

IPA Francesca Fialdini, Andrea Delogu e Barbara D'Urso

Conosciamo i Big che vedremo a Sanremo 2026, i titoli delle canzoni che porteranno sul palco dell’Ariston, ma mancano ancora dei tasselli per avere un quadro completo del Festival che sarà: chi affiancherà Carlo Conti, conduttore e direttore artistico, durante le serate? C’è grande curiosità intorno all’annuncio delle co-conduttrici, e nelle scorse settimane si è parlato molto di Laura Pausini, che però ha smentito. Ora, secondo le ultime indiscrezioni, Carlo Conti punterebbe a un podio molto speciale: quello di Ballando con le Stelle. E per lui sarebbe di certo un “colpaccio”.

Sanremo 2026, Carlo Conti e la scelta delle co-conduttrici da Ballando con le Stelle

Che Ballando con le Stelle sia un trampolino per progetti ambiziosi è ormai cosa nota. Il programma porta i concorrenti a ricevere un’esposizione mediatica che dura per mesi, tra prove, esibizioni e – naturalmente – tutto il chiacchiericcio che si crea intorno alle dinamiche. Carlo Conti è al lavoro sulla prossima edizione del Festival di Sanremo, che si tiene dal 24 al 28 febbraio 2026. Ha annunciato i Big in gara al Tg1, come da tradizione, e sono stati svelati i titoli delle canzoni durante la finale di Sanremo Giovani, ovvero Sarà Sanremo.

Non tutto è ancora stato svelato e le indiscrezioni che accompagnano il Festival sono la linfa vitale che mantiene Sanremo più vivo che mai. Nelle ultime ore, è arrivata un’ipotesi molto interessante sul cast di co-conduzione di Sanremo 2026. Nel toto-cast, secondo l’AdnKronos, sarebbero entrate di diritto la prima classificata a Ballando con le Stelle, Andrea Delogu, ma anche Francesca Fialdini e Barbara D’Urso. Al momento non ci sono conferme precise e, anzi, il conduttore non avrebbe affatto l’intenzione di bruciarsi l’annuncio. Tuttavia, la pausa delle feste sarà decisiva per Conti, che sfrutterà questi giorni probabilmente per consolidare le sue idee.

Le indiscrezioni sulla co-conduzione di Sanremo 2026

Ci troviamo di fronte ad alcune suggestioni, ed è bene sottolinearlo: eppure, anche solo una co-conduttrice tra Andrea Delogu, Francesca Fialdini e Barbara D’Urso sarebbe perfetta per affiancare Conti sul palco dell’Ariston per una serata. Molto dipende anche dalle scelte di Conti, che dal 10 gennaio si concentrerà sullo show: potrebbe essere presente Laura Pausini, forse nella serata di apertura, chiusura o come superospite? Non è ancora dato saperlo, anche se l’artista ha smentito categoricamente le presunte pretese avanzate dalle indiscrezioni. Tra gli altri nomi che circolano, sempre secondo l’AdnKronos, ci sono quelli di Annalisa, Clara e Gaia.

Sono settimane concitate, perché la macchina di Sanremo è in moto già da tempo: la conduzione del Dopofestival è stata affidata a Nicola Savino, mentre quella del Primafestival a Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey. Come sempre è presente il Suzuki Stage in piazza Colombo, condotto da Daniele Battaglia. Gianluca Gazzoli, che ha condotto Sanremo Giovani, affiancherà Carlo Conti durante il momento dedicato alle giovani promesse della musica.

Non sono nemmeno mancate le tradizionali polemiche che accompagnano il Festival: “È normale, se no non sarebbe Sanremo”, ha commentato Conti. “La forza di questi ultimi anni di Sanremo è stata mischiare e di allargare il più possibile alle varie generazioni, mischiando quello più conosciuto da una generazione a quello meno conosciuto da un’altra e viceversa. Credo che siano importanti le canzoni che poi si vanno a proporre”.