Sanremo 2026, i titoli delle canzoni dei Big in gara: Patty Pravo porta Opera, Fedez e Masini Male necessario

Carlo Conti sceglie ancora il palco di Sarà Sanremo per riunire i 30 Big di Sanremo 2026 ed annunciare gli attesissimi titoli delle canzoni in gara al Festival. Mancano esattamente due mesi e 10 giorni alla settimana più attesa della musica italiana e dell’evento televisivo d’eccellenza di Rai 1. Il 24 febbraio inizierà il 76esimo Festival di Sanremo, il secondo di fila sotto la guida di Carlo Conti, e durerà fino al 28 febbraio. Tanti i golosi nomi che il direttore artistico e conduttore porterà sul palco dell’Ariston in un interessante mix di stili e personalità.

Sanremo 2026, i titoli delle canzoni dei Big

È ufficiale, nell’aria c’è profumo di fiori. Sì, ma non fiori qualunque, quelli di Sanremo! Iconici e ricchi di ricordi, televisivi e musicali. Storie di melodie indimenticabili, di scandali e polemiche. Storie che, in un modo o nell’altro ci sono rimaste nel cuore e nella memoria. Dal palco del Casinò Sanremo, durante la diretta di Sarà Sanremo, la finale che decreta i due talenti che calcheranno il palco dell’Ariston nella sezione Nuove Proposte, Carlo Conti ha presentato i titoli delle canzoni che sentiremo per la prima volta dal 24 al 28 febbraio del prossimo anno. Eccoli:

Raf per la sua quinta partecipazione al Festival porta la canzone Ora e per sempre. “Questa volta voglio divertirmi”;

Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi, porterà Uomo che cade;

Tommaso Paradiso sarà a Sanremo 2026 con I romantici, “Una semplice dedica alle persone che amo”;

Patty Pravo, “la Divina”, come lo stesso Conti l’ha definita, tornerà a calcare il palco dell’Ariston con Opera, “Una canzone che amo molto, nata da un sogno”, ha commentato. Carlo Conti ha rincarato la dose: “Porterai un’opera d’arte a Sanremo, te stessa”;

Fulminacci per la sua seconda volta a Sanremo (la prima fu nell’edizione durante il Covid) porterà Stupida sfortuna. “Un percorso ad ostacoli”, ha commentato;

Luchè per la prima volta alla kermesse (ma con già 35 dischi di platino sulle spalle) porterà Labirinto;

Arisa, con una lunga esperienza a Sanremo, entra salutando Antonella Clerici visto il suo successo come giudice e coach a The Voice Senior. A Sanremo porterà Magica Favola;

Serena Brancale sarà al Festival con Qui con me;

Enrico Nigiotti porterà Ogni volta che non so volare;

LDA e Aka 7even porteranno Poesie clandestine. Carlo Conti ha mostrato il volto di Aka 7even, ricordando la gaffe al Tg1, ma senza dimenticare di ringraziare i giornalisti che seguono il Festival;

Malika Ayane sarà al Festival con Animali notturni;

Mara Sattei torna a Sanremo con La cose che non sai di me. “Racconta di una bella storia d’amore che ho scritto per la persona che amo”;

Sayf porterà Tu mi piaci tanto. “Non è dedicata a una sola persona”;

J-Ax alla sua prima volta a Sanremo da solo porterà Italia starter pack;

Fedez e Masini tornano insieme sul palco dell’Ariston con Male necessario. Un sodalizio il loro nato nel precedente Festival, dove si erano incontrati per la serata delle cover;

Levante torna a Sanremo con Sei tu. “Racconta del desiderio di esprimere l’amore”, ha raccontato la cantante;

Samurai Jay per la prima volta a Sanremo arriva con Ossessione;

Ermal Meta torna all’Ariston con Stella Stellina;

Elettra Lamborghini parteciperà con Voilà;

Eddie Brock porterà il brano Avvoltoi;

Dargen D’Amico torna al Festival per la terza volta con Ai Ai;

Nayt per la prima volta all’Ariston porterà Prima che;

Bambole di Pezza per la prima volta a Sanremo 2026 Resta con me;

In aggiornamento

