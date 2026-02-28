Sanremo 2026, orari finale. A che ora finisce e quando arriva Andrea Bocelli

IPA Andrea Bocelli super ospite a Sanremo 2026

Il gran finale di Sanremo 2026 è alle porte. Carlo Conti è pronto per concludere il suo secondo Festival consecutivo, portato a casa con un ricco bagaglie di entusiasmi e critiche. Quelle, in fondo, non mancano mai e se c’è una “battaglia” altrettanto onnipresente è quella al grido di: “Chi vincerà?”.

Tante le ipotesi tra il pubblico che, come sempre, avrà il suo peso nell’ultimo, fatidico verdetto. Intanto mettiamoci comode e comodi: la quinta e ultima serata di Sanremo 2026 non sarà proprio una passeggiata, con tutti i Big in gara, gli ospiti e i premi collaterali, consegnati sul palco dell’Ariston. Tocca rifornirsi di caffè…

A che ora inizia e quando finisce la finale di Sanremo 2026?

Come da scaletta ufficiale, la serata finale di Sanremo 2026 inzia puntuale alle 2o:40 con le presentazioni iniziali del conduttore e direttore artistico Carlo Conti, della co-conduttrice di tutte le serate Laura Pausini e con la co-conduttrice di stasera, la giornalista Giorgia Cardinaletti. Nessuna discesa scenica dalla scalinata (almeno per il momento), solo i tre conduttori al centro del palco pronti a dare il via alle danze, presentando gli artisti in gara con i relativi codici per il televoto.

Ecco tutte le esibizioni di stasera, in ordine di uscita:

Tante canzoni in un lungo programma che prevede anche la presenza di ospiti, le premiazioni e il collegamento dal Suzuki Stage (con i Pooh). Orario di fine previsto alle 02:10.

Quando arriva Andrea Bocelli?

Super ospite della finale di Sanremo 2026 è uno degli artisti più emblematici della sua generazione. Andrea Bocelli è pronto a tornare sul palco del Teatro Ariston, proprio lì dove tutto è iniziato. Chi c’era, lo ricorda bene: giovanissimo e praticamente sconosciuto, il tenore ha gareggiato nelle Nuove Proposte con Il mare calmo della sera, trent’anni fa: “Sarò pieno di grandi ricordi, ma i primi sono legati ai miei genitori che sono venuto qui all’Ariston con grandi emozioni e speranza (…). Sono molto legato a questo palcoscenico, qui è iniziata ufficialmente la mia carriera”, queste le sue parole.

Se la notizia della presenza di Bocelli all’Ariston è di per sé roboante, lo è altrettanto il modo in cui farà il suo ingresso: il tenore arriva al Festival in sella al suo cavallo, con Conti pronto ad accompagnarlo attraverso il foyer del teatro fino al palcoscenico, sulle note della musica del Gladiatore. Un ingresso trionfale, letteralmente, prima di regalare al pubblico due suoi grandi successi, Il mare calmo della sera, la canzone dell’esordio, e Con te partirò, brano con cui ha conquistato il quarto posto nel 1995. Tutti sintonizzati alle ore 22:14.