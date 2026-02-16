Sanremo 2026, Tredici Pietro canta Uomo che cade. Testo e di cosa parla la canzone

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Tredici Pietro arriva a Sanremo con un cognome che pesa. Gianni Morandi è storia della musica italiana e, soprattutto, storia del Festival: applausi, vittorie, ritorni, generazioni che si sono riconosciute in quella voce.

Eppure quel cognome non è mai stato una stampella: Tredici Pietro ha preferito costruirsi una strada propria. Cresciuto tra le note, sì, ma senza limitarsi a seguire le orme del padre: si è preso il tempo di trovare un linguaggio e un modo di scrivere e vedere la vita tutto suo. Oggi quel percorso lo porta per la prima volta tra i Big di Sanremo 2026 con Uomo che cade, un brano che guarda alle cadute, alle ripartenze e a ciò che accade in mezzo.

Tredici Pietro, cosa canta al “Festival di Sanremo 2026”

Uomo che cade arriva a Sanremo come un brano denso di movimento. Non è una canzone sul traguardo, ma su ciò che succede in mezzo: le cadute, i passi incerti, le ripartenze e il modo in cui ci attraversano.

Tredici Pietro, nel raccontarla in un’intervista, la descrive così: “Parla del fatto che non esiste punto di arrivo né punto di partenza, ma solo il percorso. Ed è tutto nel percorso, tutto quanto. Io l’ho capito sulla mia pelle e penso che sia importante imparare a goderselo e avere consapevolezza. Nasciamo e moriamo e non ce ne accorgiamo. Tutto il resto va colorato”.

Il pezzo si tiene in equilibrio su un’immagine che ritorna: l’uomo che cade e si rialza in loop, senza drammi inutili ma con la consapevolezza che è proprio lì, in quel continuo rialzarsi, che si costruisce una vita.

Portarla a Sanremo non è stata una scelta calcolata: “È giusta per Sanremo perché… non l’ho mai pensato. L’ho presentata perché mi piaceva, ma non c’è una condizione diretta”.

E anche il modo in cui vive questo debutto all’Ariston sfugge alle narrazioni più prevedibili: “Sanremo è entusiasmo e paura. E come convivono in me queste emozioni? Ora stanno lontane tra di loro. Non sono né entusiasta né impaurito. Sto con l’ingenuità”.

Tredici Pietro, il testo di “Uomo che cade”

