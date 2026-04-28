Chi è Dolma Lisa, la fidanzata (famosa) di Tredici Pietro

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Dolma Lisa

Attrice, modella e content creator, Dolma Lisa è la fidanzata di Tredici Pietro. Un amore vissuto lontano dai riflettori e tenuto segreto dai due, ma svelato da alcuni indizi comparsi sui social.

Chi è Dolma Lisa

Classe 2004, Dolma Lisa è una modella italo-tibetana. Ha cominciato a lavorare nel mondo della moda sin da giovanissima e con il tempo ha collaborato con numerosi brand internazionali. Famosissima sia su Tik Tok che su Instagram, è fra i content creator più seguiti del momento con tante passioni che vanno dalla recitazione al canto, passando per la fotografia.

A raccontarsi sui social è stata più volte proprio la giovane: “Ciao, mi chiamo Dolma Lisa. Ho 21 anni, sono italo-tibetana e vivo in provincia di Milano – si legge -. Faccio la modella da quando avevo solo due anni. Le mie passioni sono molteplici e spaziano dalla moda alla fotografia, dalla recitazione alla danza, dalla musica al mondo della bellezza, ai viaggi… e mi fermo qui, altrimenti mille pagine non basterebbero! Mi piacerebbe usare questo ‘spazio’ come un diario per condividere con voi momenti e passioni della mia vita e magari essere anche fonte di ispirazione per qualcuno di voi”.

Le voci riguardo una storia d’amore con Tredici Pietro circolano ormai da un po’ di tempo. Poco prima di Sanremo 2026, Dolma aveva pubblicato su Instagram alcuni scatti che la ritraevano su una casa nelle colline bolognesi, quell’abitazione – come svelato dai fan – era proprio quella di Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi e astro nascente della musica.

In seguito i due erano apparsi insieme al concerto di Frah Quintale, confondendosi fra la folla, ed erano sembrati molto complici e vicini. Quando il Festival di Carlo Conti era iniziato, Dolma Lisa aveva pubblicato alcuni video su Tik Tok con la musica di Tredici Pietro e la canzone Uomo che cade, portata sul palco dell’Ariston dall’artista.

Il successo di Tredici Pietro

Classe 1997, Tredici Pietro è il figlio di Gianni Morandi e Anna Dan. A 28 anni è riuscito a costruirsi una solida carriera, allontanandosi dall’ombra di un padre così famoso. Dopo il successo di Sanremo 2026 ora è pronto a partire in tour e siamo certi che durante i suoi concerti comparirà anche Dolma Lisa fra il pubblico o nel backstage.

“C’è grossa ansia, sono teso, ho un po’ il terrore per questo tour – ha confidato ospite del podcast Tintoria condotto da Stefano Rapone e Daniele Tinti -. È una cosa bella ma voglio arrivare preparatissimo e ancora non lo sono. Sono un fumatore… e il fumo è nemico della voce. Da più piccolino fumavo solo sigarette e ora ho un meraviglioso rapporto con l’hashish”.

“Secondo me la creatività è connessa esclusivamente con l’uscire dalla zona di comfort e sperimentare cose nuove – ha confessato -, mettere la mente in condizione di vedere qualcosa di nuovo. Probabilmente il più grande nemico della creatività è la routine, questo è quello che ho sperimentato su di me. Però non è nell’uso costante di sostanze che sta la creatività”.