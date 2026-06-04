Chi è Il Musazzi, da The 50 all’Isola dei Famosi

Chi è Il Musazzi, il creator che prende in giro gli influencer e che presto potrebbe sbarcare all'Isola dei Famosi.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Stefano Musazzi

Stefano Musazzi, conosciuto sui social come Il Musazzi, è fra gli influencer del momento. Dopo aver conquistato Tik Tok e Instagram, si prepara a diventare protagonista anche in tv, grazie a The 50 e, forse, all’Isola dei Famosi.

Chi è Il Musazzi, l’anti-influencer dei social

Classe 1988, Stefano Musazzi è nato a Milano ed è diventato famoso sui social nel 2020 grazie ad un particolare format intitolato Vita da Influencer. Si trattava di una serie di clip in cui il creator commentava con sarcasmo e ironia i video pubblicati dagli influencer, fra gaffe e momenti divertenti.

All’epoca l’idea divenne un successo, rendendo da subito Il Musazzi uno dei volti più seguiti su Tik Tok e Instagram con milioni di follower.

“Io ho sempre avuto la propensione nel prendere in giro le persone, un’arte che coltivo sin da quando sono bambino”, ha svelato nel podcast Milano Racconta. L’idea del format sarebbe nata dopo una serata in cui Stefano Musazzi aveva bevuto un po’ troppo con gli amici, a quel punto si sarebbe ritrovato a scrollare Instagram.

“Ho visto il video di una che diceva di lavarsi i capelli con il detersivo per i piatti – ha aggiunto . Ho pensato ‘questi non li prende nessuno in giro, perché non lo faccio io. Non c’è nessuno che gli va contro, serve qualcuno che prenda il predominio della fazione opposta’. All’inizio è stato un calvario perché io non li conoscevo. Per me conoscere persone come Francesco Chiofalo è un fallimento. Non sapendo chi fossero, cercavo su Google ‘concorrenti Uomini e donne, Temptation island’, mi scaricavo l’elenco dei nomi e li cercavo su Instagram e mi guardavo le loro storie. Ora me li mandano, ho migliaia di video nei direct”.

Incoronato come anti-influencer, da allora Stefano non si è più fermato, diventando uno speaker radiofonico per R101 e partecipando a diversi programmi televisivi. Nel frattempo però i suoi video ironici sugli influencer non si sono mai fermati.

“Mi hanno querelato un sacco di volte – ha confessato -. Una volta ho ricevuto anche una denuncia e mi è arrivata la polizia in casa. Non sono condannabile in niente. Deianira Marzano mi ha diffidato. Nicole Pallado mi ha chiesto 30mila euro, ma non glieli ho dati”.

Il Musazzi in tv, da The 50 a L’Isola dei Famosi

L’esordio in televisione è arrivato con Avanti un Altro di Paolo Bonolis, in seguito è entrato a far parte del cast di The 50, il reality show di Prime Video che ha come protagonisti cinquanta personaggi che arrivano dal mondo dello spettacolo e del web, pronti a sfidarsi per conquistare un montepremi che andrà ad uno dei loro follower.

Ironia e scene divertenti hanno consentito al Musazzi di distinguersi all’interno del cast. Così tanto che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe presto diventare uno dei concorrenti dell’Isola dei Famosi.

“Per fare un reality ho bisogno che sia registrato – ha confessato a FanPage -. Non ho il filtro mentale: tutto quello che mi passa per la testa, lo dico. Ho provato a mettermelo durante The 50, mi dicevo ‘È registrato, se dico qualcosa che non va bene la tagliano, prova a filtrarti.’ Non ci riuscivo. Se avevo in mente qualcosa che sapevo facesse ridere qualcuno, la dicevo. In un reality in diretta sarei eliminato immediatamente”.