Isola dei Famosi 2026, svelati i cachet dei naufraghi

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IPA Francesco Chiofalo

L’Isola dei Famosi 2026 presenta tantissime novità che non riguardano solamente i meccanismi del gioco e della messa in onda, ma anche i cachet dei concorrenti. I naufraghi infatti riceveranno un compenso che cambierà a seconda dei giorni di permanenza nel gioco.

Isola dei Famosi 2026, i cachet dei naufraghi

A svelarlo è FanPage secondo cui il cachet dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2026 cambierebbe in base al periodi di presenza all’interno del reality. Il contratto infatti prevederebbe una crescita del compenso ogni tre giorni, in questo periodo di tempo infatti viene registrata una puntata dello show.

I naufraghi dunque riceveranno un compenso al termine delle registrazioni dei primi quattro giorni, necessari per la prima puntata. In seguito avranno un pagamento aggiuntivo ogni tre giorni per realizzare le puntate che vanno dalla seconda sino alla decima. Infine verrà fornita una somma per gli ultimi quattro giorni di registrazioni che riguarderanno la finale dell’Isola dei Famosi 2026.

Il cachet, come spesso accade nei reality, non sarà uguale per tutti, ma cambierà in base al tempo di permanenza e, probabilmente, al personaggio. La produzione infatti stabilirà un compenso differente a seconda dei vari naufraghi. Le cifre dovrebbero però partire da 5mila euro per le quattro puntate iniziali e 3mila euro per le altre, ma si tratta solamente di compensi indicativi che non sono ancora stati confermati e che, almeno per ora, servono esclusivamente come esempio.

Se il programma dovesse continuare oltre il tempo previsto, le puntate successive saranno pagate con i compensi stabiliti inizialmente. Nel contratto sarebbe stata anche indicata la possibilità di una reunion fra i naufraghi per un appuntamento in prima serata su Canale 5 dopo la fine dell’Isola dei Famosi 2026. Una puntata particolare in cui ricordare i momenti più belli e importanti del programma e celebrare il vincitore. In questo caso i concorrenti dovrebbero ricevere un compenso ulteriore.

Il calendario delle registrazioni

Le riprese nelle Filippine sono già iniziate, con un calendario di registrazioni piuttosto fitto. Il reality sarebbe dovuto partire venerdì 12 giugno, a causa del maltempo però tutto è slittato a sabato 13 giugno.

Dunque la prima puntata è stata registrata dal 13 al 16 giugno, la seconda dal 17 al 19 giugno, la terza dal 20 al 22 giugno. Troviamo poi la quarta puntata dal 23 al 25 giugno, la quinta puntata dal 26 al 28 giugno, la sesta puntata dal 29 giugno al 1 luglio, la settima puntata dal 2 al 4 luglio, l’ottava puntata dal 5 al 7 luglio. Infine la nona puntata viene registrata dall’8 al 10 luglio, la decima puntata dall’11 al 13 luglio e l’undicesima puntata dal 14 al 16 luglio.

Da contratto le registrazioni potrebbero continuare sino al 30 luglio se dovessero verificarsi problemi o imprevisti.

Isola dei Famosi 2026, chi sono i naufraghi

Chi sono i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2026. Nel cast ci sarebbero Zeudi Di Palma, Alex Caniggia, Anna Lou Castoldi, celebre figlia di Asia Argento e Morgan, Francesco Chiofalo, Eva Grimaldi e Il Musazzi. Sarebbero sbarcati nelle Filippine anche Pierpaolo Pretelli, Claudia Peroni, Denny Mendez e Martina Maggiore, ex compagna di Cesare Cremonini. Avrebbe inoltre accettato la sfida Raffaella Fico, mentre secondo alcune indiscrezioni Flavia Vento avrebbe scelto di rinunciare.