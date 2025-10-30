Martina Maggiore risponde alle accuse del cantante bolognese, al quale è stata legata per circa quattro anni: "Con Cremonini era un amore tossico, ma la parte tossica ero io", ha dichiarato

Non è rimasta in silenzio Martina Maggiore davanti alle accuse del suo ex fidanzato più noto, Cesare Cremonini. Il cantante bolognese ha dichiarato di non aver gradito la pubblicazione di dettagli intimi della loro relazione nel libro Ma che stupida ragazza, scritto dalla 28enne. In una recente intervista, Martina ha spiegato di non aver voluto alimentare le cronache rosa con il suo racconto, sottolineando che quella con l’artista è stata una relazione tossica, ma a causa dei suoi stessi comportamenti e non per i tradimenti di lui.

Cesare Cremonini, le ultime rivelazioni di Martina Maggiore

Cesare Cremonini ha confessato che leggere il libro della sua ex fidanzata è stata “una sofferenza grande e profonda”.

Intervistata dal Corriere della Sera, Martina Maggiore ha precisato di non voler rispondere alle parole del suo ex: “Non voglio alimentare il gossip. Per spiegare ciò che ho vissuto, ho dovuto necessariamente parlare della mia storia. E l’avrei fatto comunque, perché le emozioni, l’amore e soprattutto il dolore sono sentimenti che provano tutti gli esseri umani, al di là del personaggio e del lavoro che fa”.

A chi le ha rimproverato di aver svelato aspetti privati, Martina ha risposto: “Di intimo nei suoi confronti non c’è niente, se non quello che fanno altre mille coppie sul pianeta Terra. L’unica cosa di privato è il fatto di essermi messa a nudo su tematiche molto più importanti della relazione in se stessa: come la dipendenza affettiva o la depressione”.

Nel suo libro la Maggiore ha anche raccontato dei numerosi tradimenti di Cremonini: “Forse è la cosa più intima che ho scritto”, ha ammesso, spiegando di averli scoperti “andando a vedere tra le sue cose. Ma a mio parere non è così privato, perché nel momento in cui tradisci fai entrare altre persone”. Ma ha riconosciuto che violare la privacy del compagno è stato un errore.

Pur riconoscendo che quella con Cesare sia stata la storia più importante della sua vita, Martina ha descritto la relazione come tossica “solo per quanto riguarda il mio comportamento. Perché se scelgo di annientarmi, la parte tossica sono io. Probabilmente il mio modo di amare era sbagliato, pensavo che annullando me stessa potevo dare di più”.

“È stata la dipendenza affettiva di una ragazza molto giovane che si è annullata nei confronti di una persona molto più grande di lei. – ha aggiunto – Martina non esisteva più, una dipendenza così forte che quando ci siamo lasciati si è trasformata in un’enorme depressione. È questo il messaggio a cui tengo di più: avere il coraggio di riprendere in mano la propria vita quando non si ha più niente, per ricominciare ad amare”.

Cesare Cremonini, il rapporto oggi con Martina Maggiore

Martina Maggiore ha sottolineato di non aver contattato Cremonini prima dell’uscita del libro: “Non l’ho avvisato perché non abbiamo più alcun contatto”. Rispondendo alle accuse di volersi dare visibilità, ha osservato: “Se avessi voluto cavalcare l’onda, l’avrei fatto quando stavo con lui”.

Oggi Martina Maggiore è single, ha ripreso gli studi di Psicologia e sta lavorando a nuovi progetti editoriali. “Io e Cesare non abbiamo più alcun contatto. Ma non serbo rancore. Quella storia mi ha insegnato a riconoscere i miei limiti e a trasformarli in consapevolezza”.

E alla domanda se il cantante debba aspettarsi altri capitoli dedicati a lui, è stata piuttosto chiara: “Può stare tranquillo. Non c’è più nulla da tirare fuori da quella storia ormai chiusa”.

