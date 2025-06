Fonte: IPA Cesare Cremonini

La seconda tappa a San Siro di Cesare Cremonini? Uno show indimenticabile, a detta dei presenti. Tante le star e i vip presenti, ma non solo: anche la sua ex, Martina Margaret Maggiore, a cui l’artista aveva dedicato la canzone Giovane Stupida. Lei, poi, dopo la rottura, aveva scritto il libro Ma che stupida ragazza, parlando della loro relazione. E a San Siro era presente anche lei… ma solo per metà concerto. Ecco cosa è successo.

Cesare Cremonini in concerto a San Siro: l’ex Martina Margaret Maggiore va via

Rivedere un ex è sempre una grande emozione, non importa come sia finita, perché e tanto altro. Rimangono i ricordi, le memorie, e anche se l’amore svanisce, il sentimento che c’è stato non si dimentica. Così, Martina Margaret Maggiore, presente a San Siro al concerto del suo ex, Cesare Cremonini, non è riuscita a vedere lo spettacolo fino alla fine, preferendo andare via prima. A raccontarlo lei stessa, così come l’amico Mauro Bianchi.

“L’ho presa benissimo, non ho pianto mai”, ironizzare su una situazione personale non è mai facile, ma Martina Margaret Maggiore ha preferito così. “Ce la faccio a vederlo tutto’, le ultime parole di Martina Maggiore prima di costringermi a uscire a neanche metà concerto”, ha detto l’amico nel video condiviso su TikTok. “Io ce la faccio non piangerò’, ora la vedete che ride… Ma ha pianto per tutto il concerto“. Lei ha provato a “smentire” simpaticamente, ma alla fine l’amico ha ribattuto con un incontestabile “ho i video”. Martina Maggiore e Cremonini sono rimasti insieme per quattro anni e mezzo: la loro storia era iniziata nel 2018.

Cesare Cremonini in tour per due anni

Per Cesare Cremonini, è il momento di pensare al suo tour, che durerà più di due anni. E ha richiesto una lunga preparazione per essere al “top”, con il debutto proprio allo stadio San Siro di Milano per il Cremonini Live25. “Mi sono preparato al meglio per il tour, l’energia dei biglietti venduti mi ha responsabilizzato. Mi sono preparato sulle Dolomiti, la mia dieta è stata no sugar, no social e no alcol. Sono i veleni da togliere e sto arrivando bene”

13 stadi sold out e più di 550mila biglietti venduti per Cremonini, il risultato di un lungo lavoro, certo, ma anche di un nome che musicalmente è sempre stato fortissimo. Dai Lunapop a oggi, Cremonini di strada ne ha fatta, restituendoci un repertorio musicale che ci emoziona in modo puro e semplice.

“Penso che questo tour durerà due anni e mezzo, non finirà adesso. Proseguirà nel 2026 e anche oltre”. Sa di aver raggiunto un risultato importante, ma è anche frutto delle sue fatiche, del suo lavoro, portato avanti con grande dedizione proprio verso la creatività. “Sono il risultato di un lungo lavoro. So cosa significa impegnarsi nove mesi per arrivare a un sold out, se ce la fai. Ci ho messo dodici anni di carriera a fare un Forum pieno e la mattina dopo ho pianto. Credo che questi numeri non sarebbero arrivati senza Alaska baby. Io ho ancora fame, e sono inquieto per il rapporto che ho con la creatività”.