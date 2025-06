Cesare Cremonini innamorato di Caterina Licini: il concerto e la cena insieme

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Si chiama Caterina Licini il nuovo amore di Cesare Cremonini. Il cantante è stato avvistato insieme alla giovane dopo uno dei suoi concerti, fra risate, complicità e una cena che sembra raccontare un rapporto che è qualcosa di più di un’amicizia.

Cesare Cremonini complice con Caterina Licini

Ex ballerina di Amici di Maria De Filippi e content creator, sarebbe Caterina Licini la donna nel cuore di Cesare Cremonini. I due sono stati avvistati ancora una volta a Napoli, dopo il concerto dell’artista bolognese.

Caterina, a quanto pare, avrebbe accompagnato Cesare in tutte le tappe del suo tour, seguendolo sin dalla preparazione. Dopo un live ricco di emozioni Caterina e Cesare Cremonini, in compagnia di pochi intimi, si sarebbero concessi una cena a Posillipo.

I due si sarebbero conosciuti qualche tempo fa durante le riprese del videoclip di Ora che non ho più te, la canzone di Cremonini che ha scalato le classifiche. “È accaduto qualcosa di speciale. Grazie a te”, aveva commentato lei.

Da quel momento non si sarebbero più lasciati. Già qualche tempo fa il settimanale Chi li aveva paparazzati mentre facevano colazione a Lignano Sabbiadoro, fra passeggiate e sorrisi.

Capelli biondi e una passione per il surf e il motociclismo, Caterina Licini è conosciuta per aver preso parte ad Amici 11. All’epoca aveva solamente 18 anni e si fece notare per il suo talento nella danza classica, ricevendo l’appoggio del professore Luciano Cannito. Con il tempo Caterina ha deciso di cambiare lavoro, diventando una content creator e copywriter di successo.

Gli amori di Cesare Cremonini

L’amore per Caterina Licini arriva dopo un lungo periodo da single per Cesare Cremonini. Il cantante dal 2009 al 2011 è stato legato alla collega Malika Ayane, con cui ha anche collaborato nel brano Hello. Dopo la rottura i due sono rimasti in ottimi rapporti.

“Ci siamo conosciuti al Quirinale, lui è il più bravo di tutti e gli voglio un bene pazzesco. Ma con gli uomini sono sempre stata fortunata”, ha confessato qualche tempo fa la cantante.

Dal 2018 al 2022, Cremonini ha vissuto una relazione con Martina Maggiore, di 17 anni più giovane. Una storia terminata a causa delle chat con altre donne scoperte da Martina, come raccontato da lei stessa in un’intervista.

“Si è spezzato qualcosa dentro di me, si è rovinata la mia favola – ha spiegato -. Mi è crollato il mondo addosso. Mi resi conto che, piano piano, ero diventata dipendente da lui. Lo amavo così tanto che non riuscivo a parlargli o a dirgli quello che avevo visto perché avevo paura di perderlo e rimanere senza di lui. Mi resi conto di essermi annullata”.

Proprio durante i concerti di Cesare Cremonini, Martina Maggiore è stata avvistata sugli spalti, in lacrime. Poco dopo l’addio alla giovane, Cesare è stato legato alla giornalista Giorgia Cardinaletti. Anche questa storia d’amore però è naufragata, nonostante i gossip su un possibile ritorno di fiamma. Ora nel suo cuore ci sarebbe posto solo per Caterina Licini che sarebbe diventata fondamentale nella vita del cantante.