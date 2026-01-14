Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Cesare Cremonini

Con l’inizio del nuovo anno Cesare Cremonini ha deciso di non nascondersi più. Dopo mesi di indiscrezioni e rumors è finalmente uscito allo scoperto con Caterina Licini, la donna che gli ha ridato fiducia in amore dopo una serie di relazioni sbagliate. E il cantante ha ufficializzato nel modo più dolce (e social) che c’è.

Cesare Cremonini ufficializza la storia d’amore con Caterina Licini

Un video breve e una foto, quasi casuale. Caterina Licini che si avvicina alla camera, entra nell’inquadratura, resta. Accanto a lei, anche se fuori campo, c’è Cesare Cremonini. Nessuna didascalia esplicita ma è tutto chiaro.

È così che, senza proclami né dichiarazioni, l’artista bolognese si è mostrato con la ballerina conosciuta circa un anno fa sul set del suo videoclip Ora che non ho più te.

Lo scorso novembre, in un’intervista, Cremonini non aveva nascosto di essere innamorato ma aveva preferito non svelare ulteriori dettagli. Ora la liaison con Caterina è ufficiale.

La coppia è volata negli Stati Uniti per un viaggio on the road: il terzo per Cremonini, il primo con Caterina. Che ovviamente non ha perso tempo e ha condiviso tra le sue stories il post di Cesare.

Da Miami a New Orleans, passando per Las Vegas, fino ad arrivare a Los Angeles: un viaggio che attraversa l’America da costa a costa e, allo stesso tempo, segna una nuova fase della loro storia.

Caterina Licini, ex ballerina oggi copywriter, non è più un dettaglio sfocato sullo sfondo nella vita dell’ex leader dei Lunapop.

La storia d’amore tra Cremonini e Caterina Licini

Di Cesare Cremonini e Caterina Licini si parlava ormai da tempo. Un anno fa Chi li aveva pizzicati a Cortina d’Ampezzo, rifugio dolomitico del cantautore, dove Cesare ha casa.

Poi i segnali, sempre discreti, mai urlati. La scorsa estate l’ex ballerina, con un passato televisivo ad Amici, è stata una presenza silenziosa ma costante del tour dell’artista.

Le immagini dietro le quinte degli stadi restituivano una sintonia evidente, oggi pronta a essere vissuta senza remore. Senza proclami, senza titoli gridati: semplicemente mostrandosi insieme. Una coppia, finalmente.

Chi è Caterina Licini

Caterina Licini è un’ex ballerina che oggi lavora come copywriter. Nel 2010, quando aveva solo 18 anni, ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi, dove faceva parte della squadra di Luciano Cannito (mentre Alessandra Celentano non l’ha mai apprezzata troppo).

È nata e cresciuta a Padova, ma dopo l’esperienza nel talent show di Canale 5 si è trasferita a Roma, dove ha vissuto per circa quattro anni, per poi traslocare a Milano.

Fino al 2019 ha lavorato come ballerina professionista – tra le tante esperienze ha preso parte anche ad un tour di Vasco Rossi – per poi cambiare radicalmente vita.

“Dopo anni di lavoro nel mondo dello spettacolo – ha raccontato Caterina in un’intervista rilasciata qualche tempo fa al portale Giri in moto – ho capito che non mi bastava più fare solo la ballerina, volevo provare altro”.

E ancora: “Ho deciso di prendere la patente della moto con l’obiettivo di imparare a fare enduro. La passione della moto ce l’ho un po’ perché mio padre faceva enduro da ragazzo e un po’ perché ci sono nata. Sono sempre stata affascinata dal mondo del fuoristrada e dopo che ho provato, non l’ho più lasciato andare”.

Una ragazza wild, libera e anticonformista, che ha saputo lasciare il segno in Cremonini.