Cesare Cremonini, il grande ritorno con Ora che non ho più te: testo e significato

A due anni di distanza da La ragazza del futuro, Cesare Cremonini torna a fare musica. Il cantante di Bologna ha pubblicato a sorpresa Ora che non ho più te, un nuovo singolo che riaccende l’entusiasmo dei fan e anticipa il suo nuovo album e tour. Ecco testo e significato della canzone.

“Ora che non ho più te”, significato della canzone

Una sorpresa davvero gradita quella che Cesare Cremonini ha deciso di fare ai suoi fan. Il cantante di 50 Special e Poetica, due anni dopo l’uscita del suo ultimo disco, ha pubblicato Ora che non ho più te: un brano che anticipa il suo nuovo album e che avvicina i fan al tour programmato per il 2025.

Ora che non ho più te, scritto dallo stesso Cremonini insieme a Davide Petrella, è un brano che racconta la fine di un amore esprimendo dolore, solitudine, ma anche rinascita e voglia di andare avanti.

“Ho scelto Ora che non ho più te come apripista perché ha rappresentato una svolta dal punto di vista della produzione musicale e un voltapagina nella mia vita. Non è un ricordo che voglio ritorni, è un’esperienza che deve diventare biografia, tornando libera”. Ha spiegato Cremonini che a gennaio aveva pubblicato un post raccontando di un momento molto complicato della sua vita vissuto nel 2016.

“Credo sia importante abbandonare le cose nel momento in cui ti è permesso, è inutile chiudere una relazione, un’amicizia, un rapporto di lavoro, qualunque pezzo della tua vita, prima del dovuto, prima che sia il momento. Esiste un passato nella canzone, esiste un amore finito, ma esiste anche una nuova vita da affrontare per me e per chi era con me”.

“Ora che non ho più te”, testo del brano

Ora che non ho

Ora che non ho più te

Lo sai che

Non riposo mai

Mai

mh, baby, non mi vedi

Guarda che lo so

Guarda che lo so come stai

Degli amici, cosa dici, cicatrici, quante ne hai

Mh, baby tu non mi credi

A duecento all’ora

Come un pazzo in autostrada

che ti cerca ancora

Che ti vuole, che ti chiama

È un’anima sola che

Non sa più dove va

Spegni le luci della città

Così il cielo si illumina

Balliamo l’ultima volta ma

È già finita la musica

Spegni le luci della città

Così che il cielo si illumina

Balliamo l’ultima volta ma

È già finita la musica

Ora che non ho

Ora che non ho più te

Lo sai che

Non riposo mai

Mai

Mh, baby, non mi vedi

Frequento solo i posti che tu non hai visto mai

Perché ho paura di incontrarti e di un “Ciao come stai?”

Mh, baby, non mi credi

A duecento all’ora

Come un pazzo in autostrada

che ti cerca ancora

Che ti vuole, che ti chiama

È un’anima sola che

Non sa più dove va

Spegni le luci della città

Così che il cielo si illumina

Balliamo l’ultima volta ma

È già finita la musica

Lo vedi il tempo che se ne va

Veloce come una nuvola

Sorridi ancora una volta ma

Ora la foto è più nitida

Ricorda adesso che te ne vai

Tra le mie mani sei piccola

Muovi le ali sei libera

Yeah baby, tu non mi vedi

Yeah baby, tu non mi vedi

Ora che non ho

Ora che non ho più te

Lo sai che

Non riposo mai

Mai

Yeah baby

Spegni le luci della città

Così che il cielo si illumina

Balliamo l’ultima volta ma

È già finita la musica

Spegni le luci della città

Così che il cielo si illumina

Balliamo l’ultima volta ma

È già finita la musica

Spegni le luci della città

(a duecento a l’ora come un pazzo in autostrada)

Yeah baby

(a duecento a l’ora come un pazzo in autostrada)

(a duecento a l’ora come un pazzo in autostrada)

Yeah baby