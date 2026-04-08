Lo strano post di Cesare Cremonini su Instagram: “La vita può distruggerti”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Cesare Cremonini

Cesare Cremonini allarma i fan con uno strano post, pubblicato su Instagram, in cui parla di dolore, di musica e di cambiamenti. Un lungo discorso scritto mentre si trova a Londra in uno studio di registrazione e a poca distanza dall’inizio del suo nuovo tour.

Il post (enigmatico) su Instagram di Cesare Cremonini

Su Instagram, Cesare Cremonini ha condiviso un breve video girato nello Studio 13 di Londra. Una sala di registrazione che ha spinto il cantante a fare una lunga riflessione, condivisa con i suoi follower.

“Non sto facendo nessun singolo per il tour – ha spiegato Cremonini -, ho in mente cose molto più importanti perché mentre si parla per mesi di carriere e grandi eventi la vita è capace di distruggerti e ricrearti con una violenza tale da consegnare alla musica l’unica testimonianza”.

“È un dono – si legge ancora sul profilo del cantante -. Ogni giorno della mia vita è dedicata ad annegare il dolore in nuove visioni. Procedo così. Vi voglio bene. Sto un mese qui poi torno in Italia e inizio le prove generali di #CremoniniLIVE26 dove porterò ovviamente nel bagaglio una parte di quello che mi succede. Ma lo vedrete nei miei occhi non nella discografia. Sono proprio da un’altra parte. Vi abbraccio”.

Il tour di Cesare Cremonini inizierà il 13 giugno, partendo da Imola. In seguito farà tappa a Firenze, Gorizia, e ancora a Roma e Milano. Sul palco, ancora una volta, il cantante darà tutto sè stesso, alternando momenti intimi, grandi scenografie, balletti e giochi di luce, fra piano e voce. Regalando canzoni che raccontano la sua interiorità e un mondo fatto di bellezza e fragilità.

I dolori (e i demoni) di Cesare Cremonini

Il cantante d’altronde non ha mai nascosto le sue fragilità e la voglia di affrontare i suoi demoni anche attraverso la musica. Nel 2020, Cesare Cremonini aveva spiegato di aver ricevuto una diagnosi di schizofrenia. Da allora sono trascorsi anni e questa patologia fa ancora parte della sua vita.

“È un percorso che continua – aveva confidato qualche tempo fa al Corriere della Sera -. Sono due anni che prendo medicinali con costanza e questo mi permette di accettarmi come una persona che deve essere curata, mi dà anche una forma di pacatezza. Sono felice la mattina quando vado in cucina, mi preparo il caffè e vedo quelle pillole, rappresentano l’accettazione di me stesso”.

Accanto a lui, ormai da diverso tempo, c’è Caterina Licini, ex ballerina e protagonista di Amici di Maria De Filippi. Una presenza discreta, apparsa per diverse volte dietro le quinte dei concerti di Cremonini e diventata fondamentale nella sua vita. Il primo incontro sarebbe avvenuto sul set del video del brano Ora che non ho più te e da quel momento i due non si sarebbero più lasciati.

Nel passato di Cesare Cremonini ci sono altri due grandi amori. Prima di tutto quello per Giorgia Cardinaletti, giornalista e conduttrice, ma anche il legame con Martina Maggiore che dopo la fine del loro legame aveva raccontato la relazione in un libro accusandolo di numerosi tradimenti.