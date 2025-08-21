Caterina Licini, chi è la fidanzata di Cesare Cremonini: l’estate d’amore

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Cesare Cremonini, chi è la fidanzata Caterina Licini

Cesare Cremonini, tra un concerto e un successo radiofonico, sembra aver trovato anche la dimensione sentimentale perfetta accanto a Caterina Licini.

Ex ballerina, spirito libero e anticonformista, Caterina ha vissuto esperienze che l’hanno portata dal mondo dello spettacolo a quello dello sport, dalle coreografie alle avventure on the road. Ma chi è davvero la donna che fa battere il cuore del cantautore bolognese?

Chi è Caterina Licini

Caterina Licini, classe 1993, è nata e cresciuta a Padova e a 18 anni ha deciso di seguire la sua passione per la danza. Ha fatto il suo debutto nel mondo della danza e dello spettacolo partecipando a Amici di Maria De Filippi, nella squadra di Luciano Cannito. Dopo il talent show, si è trasferita a Roma per circa quattro anni, prima di stabilirsi a Milano, dove ha continuato a costruire il suo percorso artistico e personale.

Una carriera, quella di ballerina, che l’ha tenuta sul palco per diversi anni, finché non ha scelto di provare strade diverse: “Dopo anni di lavoro nel mondo dello spettacolo – ha raccontato in un’intervista a Giri in moto – ho capito che non mi bastava più fare solo la ballerina, volevo provare altro”. Così ha riscoperto una nuova passione: le moto.

Il fascino per le due ruote non è casuale: parte da un’eredità familiare e si è trasformato in vera avventura. “La passione della moto ce l’ho un po’ perché mio padre faceva enduro da ragazzo e un po’ perché ci sono nata. Sono sempre stata affascinata dal mondo del fuoristrada e dopo che ho provato, non l’ho più lasciato andare”.

Oltre alle due ruote, ama le auto, il surf, lo skateboard e lo sci: un’anima curiosa e sempre pronta a mettersi in gioco. Dopo anni nel mondo dello spettacolo, ha frequentato l’Istituto Europeo di Design di Milano ed è diventata copywriter e content creator, professione che continua a svolgere con passione.

L’estate di Cesare Cremonini e Caterina Licini

Ma Caterina è nota ai più non solo per aver partecipato al talent di Maria De Filippi. L’ex ballerina, infatti, è tornata a far parlare di sé dopo alcune voci che negli scorsi mesi parlavano di una storia d’amore con Cesare Cremonini.

I due si sarebbero conosciuti qualche tempo fa durante le riprese del videoclip di Ora che non ho più te, uno dei brani più amati del cantautore.

“È accaduto qualcosa di speciale. Grazie a te”, aveva scritto sui social Caterina lo scorso settembre, all’indomani dell’uscita della canzone.

Da allora i due sembrano non essersi mai persi di vista: sono stati spesso visti insieme, con Caterina che non ha mai perso occasione di supportarlo durante i suoi concerti. A giugno 2025, la coppia è stata avvistata a Lignano Sabbiadoro intenti a godersi una colazione in pieno relax.

Poco dopo, Cremonini ha deciso di proseguire le vacanze alle Isole Eolie, tra sole, mare e gite in barca con amici e, ovviamente, con Caterina.

Le foto esclusive pubblicate da Chi mostrano sorrisi, complicità e naturalezza: nessun gesto plateale, ma un feeling evidente e palpabile che sembra confermare che, oltre al successo sul palco, c’è spazio anche per una storia d’amore discreta, autentica e piena di complicità.