Cesare Cremonini ha una nuova fidanzata: lei è un’ex di Amici

Fonte: IPA Cesare Cremonini

Novità in amore per Cesare Cremonini. Dopo la fine della relazione con la giornalista del Tg1 Giorgia Cardinaletti e le voci (mai confermate) di un ritorno di fiamma con l’ex fidanzata Martina Maggiore, il cantautore bolognese ha ritrovato il sorriso con un’altra donna: l’ex concorrente di Amici Caterina Licini. La nuova coppia è stata pizzicata a Cortina d’Ampezzo, dove l’artista possiede da tempo una casa. Una liaison a quanto pare sbocciata da qualche mese complice il lavoro: lei è infatti la protagonista femminile del videoclip di Ora che non ho più te, l’ultima hit di Cremonini.

La nuova fidanzata di Cesare Cremonini è Caterina Licini

A lanciare lo scoop è stato il magazine Chi, che ha pubblicato le prime foto di Cesare Cremonini con Caterina Licini. Nelle immagini si vedono i due che portano la spesa nella casa del cantante. I due hanno trascorso qualche giorno insieme in montagna e ne hanno approfittato anche per assistere al Cortina Ski World Cup, i Mondiali di sci, sport di cui Caterina è grande appassionata.

La perla delle Dolomiti è un posto molto importante per Cesare Cremonini: qui il cantante ama riflettere e trascorrere momenti di profonda quiete, lontano dal caos cittadino. Allo stesso tempo una fonte di ispirazione: Cesare è un perfezionista, vive di musica e per la musica. E Cremonini ha deciso di condividere questo luogo così magico per lui con Caterina Licini. Una liaison che sembra dunque già molto importante.

Non si hanno molte informazioni a riguardo su questo legame ma pare che il primo incontro sia avvenuto per lavoro: la Licini è infatti la protagonista di Ora che non più te, il videoclip di Cremonini. “È accaduto qualcosa di speciale. Grazie a te”, ha scritto sui social Caterina lo scorso settembre, all’indomani dell’uscita della canzone. Cesare ha risposto con diversi cuori: molto probabilmente un rapporto lavorativo che è poi diventato velocemente qualcosa di più. Pare che i due, nei mesi scorsi, si siano concessi anche una vacanza alle Maldive.

Chi è Caterina Licini

Caterina Licini è un’ex ballerina. Nel 2010, quando aveva solo 18 anni, ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi, dove faceva parte della squadra di Luciano Cannito (mentre Alessandra Celentano non l’ha mai apprezzata troppo). È nata e cresciuta a Padova, ma dopo l’esperienza nel talent show di Canale 5 si è trasferita a Roma, dove ha vissuto per circa quattro anni, per poi traslocare a Milano. Fino al 2019 ha lavorato come ballerina professionista – tra le tante esperienze ha preso parte anche ad un tour di Vasco Rossi – per poi cambiare radicalmente vita.

“Dopo anni di lavoro nel mondo dello spettacolo – ha raccontato Caterina in un’intervista al portale Giri in moto – ho capito che non mi bastava più fare solo la ballerina, volevo provare altro. Nel momento esatto in cui ho “attaccato le scarpette al chiodo” ho deciso di prendere la patente della moto con l’obiettivo di imparare a fare enduro. La passione della moto ce l’ho un po’ perché mio padre faceva enduro da ragazzo e un po’ perché ci sono nata. Sono sempre stata affascinata dal mondo del fuoristrada e dopo che ho provato, non l’ho più lasciato andare”.

Tra le sue avventure più memorabili, spicca un viaggio improvvisato fino a Barcellona che si è rivelato unico e indimenticabile su una moto scomoda e poco adatta a lunghi percorsi. La moto è infatti una delle grandi passioni di Caterina Licini insieme alle auto, il surf, lo skateboard e i già citati sci.

Caterina è indubbiamente una ragazza wild, libera e anticonformista. Dopo tanto lavoro nel mondo dello spettacolo ha frequentato l’Istituto europeo di design di Milano ed è diventata copywriter e content creator, occupazione che svolge attualmente.