La Volta Buona, Fabio Testi presenta a sorpresa la nuova fidanzata Sunny

Fonte: IPA Fabio Testi

Fabio Testi è stato uno degli ospiti de La Volta Buona. Il tema di oggi? Volti noti che dello spettacolo che hanno cambiato vita, o quasi. Il celebre attore si è collegato dalla sua splendida tenuta sul Lago di Garda, dove si dedica alla vita “bucolica”, senza tralasciare il lavoro nel mondo del cinema che non ha mai abbandonato, ma anche a un nuovo amore. A sorpresa ha fatto capolino una donna di nome Sunny, la sua nuova compagna, presentata per la prima volta in diretta TV.

Chi è Sunny, la nuova fidanzata di Fabio Testi

Una bella sorpresa per Caterina Balivo e per il pubblico de La Volta Buona, intento a scoprire che fine hanno fatto alcuni volti noti dello spettacolo, lontani dalle scene o semplicemente impegnati in una nuova vita lontana dai riflettori. Fabio Testi continua a essere uno degli attori più amati del nostro cinema e, nonostante i suoi 83 anni, non smette di fare strage di cuori.

Ma a fronte di tante fan che continuano a seguirlo con ammirazione, c’è una donna che lo ha conquistato. Si chiama Sunny (non Valentina) e, dopo tanto mistero e nomi più o meno veritieri balzati agli onori della cronaca (rosa), l’ha presentata per la prima volta proprio in diretta TV. Lunghi capelli castani, sorriso raggiante e visibilmente più giovane di lui, Sunny ha spiegato che stanno insieme da un paio di mesi.

Vive nella tenuta di Affi insieme all’attore ed è estranea al mondo dello spettacolo: “Lavoro un po’ nell’immobiliare e un po’ sono anche pittrice”, ha spiegato. Recentemente lo ha accompagnato a Berlino in occasione del Festival del Cinema, nel quale Testi ha debuttato come protagonista del film Reflection in a Dead Diamond dei registi Hélène Cattet e Bruno Forzani.

“Viviamo giorno per giorno, viviamo la nostra storia. Siamo tranquilli. Ognuno ha la sua libertà e appena possiamo facciamo qualche viaggetto assieme”, ha detto l’attore.

La doppia vita di Fabio Testi tra cinema e campagna

Mentre si gode il suo nuovo amore con Sunny, Fabio Testi continua a dedicarsi alle sue due grandi passioni. Da una parte il cinema che, come abbiamo visto, lo ha portato fino alla prestigiosa kermesse cinematografica berlinese con un ruolo inedito. Tra gli ultimi lavori dell’attore figura anche I misteri del Bergello, ambientato a Trento nel 1700 e nel quale interpreta il Principe Vescovo Domenico Antonio Thun.

Il collegamento con Caterina Balivo è stato un’occasione per mostrare al pubblico anche la sua tenuta La Cavallina di Affi, nei pressi del Lago di Garda, che ormai è di sua proprietà da diversi anni e nella quale si dedica a colture di ogni sorta, da quella dei kiwi (che ha interrotto) a quella dei ciliegi, ma anche di rose e ulivi, dai quali produce un ottimo olio. Qualcosa che è iniziato come un “piano B”, per sua stessa ammissione, ma che oggi riempie la sua vita donandogli momenti speciali nella natura e in compagnia degli animali che ospita e di cui si prende cura.