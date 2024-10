Cesare Cremonini, il ricordo del padre nel giorno del suo 100º compleanno: “Ho chiuso il mio album”

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Nelle prime ore del 10 ottobre 2024, Cesare Cremonini ha condiviso un post che ha toccato profondamente i suoi fan. Un messaggio che unisce il ricordo del padre a un momento di svolta per l’artista bolognese. Per Cremonini, questo nuovo album non rappresenta solo il frutto di due anni di lavoro, ma anche un omaggio al padre, fonte di ispirazione in molte delle sue canzoni.

Il ricordo del padre: un legame indelebile

Il post di Cesare Cremonini su Instagram non è solo un annuncio riguardo alla conclusione dell’album, ma anche una celebrazione del ricordo di suo padre, che avrebbe compiuto 100 anni quel giorno.

“Sono le 00.46, 10 Ottobre 2024. Mio padre oggi avrebbe compiuto 100 anni. Questa notte ho chiuso il mio nuovo album dopo due anni di dedizione costante”. Queste le parole del cantautore bolognese che aprono un lungo post su Instagram.

Cremonini continua: “Ora le canzoni sono tutte al sicuro! Ho vissuto per questo fino a qui”, ha scritto, sottolineando come l’arte sia per lui una forma di continuità con il passato. Questo legame speciale emerge anche nelle sue scelte artistiche: il modo in cui racconta la vita, l’amore e la perdita sono profondamente influenzati dalla figura paterna.

Il tema della perdita, centrale in Ora che non ho più te, diventa un modo per Cesare di affrontare il dolore, trasformandolo in una canzone che invita a guardare avanti, a vivere pienamente. Le parole del brano raccontano di una separazione inevitabile, ma anche di una nuova consapevolezza. La sua musica, come lui stesso ha spiegato, è un linguaggio “più reale”, un linguaggio che parla direttamente al cuore.

Cesare Cremonini e la sfida del nuovo album

L’album, registrato nei prestigiosi British Grove Studios, rappresenta un percorso di crescita, tanto musicale quanto personale. In Ora che non ho più te, Cremonini esplora temi come la perdita, l’amore finito e il desiderio di rinascita.

Un lungo piano sequenza di cinque minuti, girato di notte, accompagna il video del brano, simbolizzando il viaggio emotivo dell’artista. Cesare Cremonini ha saputo trasmettere emozioni intense, accompagnate da una scelta musicale che rispecchia un ritorno alle radici, ma con uno sguardo verso il futuro.

Il 2025 sarà un anno cruciale per il compagno di Giorgia Cardinaletti, con l’atteso tour negli stadi che seguirà l’uscita del nuovo album. Le date, già annunciate, lo vedranno protagonista in città come Milano, Bologna, Napoli e Roma, riportando sul palco un artista che, nonostante due anni di silenzio, non ha mai smesso di creare.

Il CREMONINI LIVE25 sarà un’occasione per i fan di immergersi completamente nella nuova era musicale di Cesare, ma anche di rivivere i grandi successi che lo hanno consacrato come uno dei più amati cantautori italiani.

Il tour, che si preannuncia già sold out, segnerà anche un capitolo importante per l’artista, che ha dichiarato di voler tornare a un linguaggio “più reale”, fatto di esperienze concrete e di vita vissuta. Accompagnato da collaboratori di lunga data, come Alessandro De Crescenzo e Alessio Natalizia, Cremonini ha lavorato duramente per creare un progetto che rappresenti al meglio la sua crescita artistica e personale.