Giorgia Cardinaletti ritrova l’amore dopo Cremonini: chi è Francesco Bechis

IPA Giorgia Cardinaletti

Giorgia Cardinaletti è di nuovo innamorata. Dopo l’addio a Cesare Cremonini, la giornalista e conduttrice avrebbe ritrovato l’amore accanto a Francesco Bechis. Secondo quanto rivelato dall’Adnkronos, i due si sarebbero iniziati a frequentare qualche mese fa e da subito sarebbe nato un forte sentimento. Così tanto da scegliere di partecipare insieme al Premio Graldi, dove Bechis ha vinto il premio dedicato ai giornalisti Under 35, e nel corso della serata non sarebbe sfuggita la forte intesa fra i due.

Chi è Francesco Bechis, nuovo amore di Giorgia Cardinaletti

Classe 1995, originario di Roma, Francesco Bechis è una delle penne emergenti del panorama politico italiano. Figlio d’arte, con entrambi i genitori impegnati storicamente nel mondo dell’informazione, è cresciuto respirando giornalismo e dibattiti politici.

IPA

Dopo gli studi alla Luiss, ha iniziato una carriera nel mondo del giornalismo politico, collaborando con analisi e approfondimenti per testate specializzate in politica estera e sicurezza. Il salto di qualità è però arrivato con l’ingresso nella redazione politica de Il Messaggero, dove segue quotidianamente il lavoro di governo, le dinamiche dei partiti e i retroscena di Palazzo Chigi. Nel 2024 ha pubblicato anche un saggio dedicato ai temi della geopolitica, consolidando la sua immagine di cronista autorevole.

L’amore (finito) di Giorgia Cardinaletti e Cesare Cremonini

L’amore per Francesco Bechis arriva dopo la rottura, vissuta in silenzio, con Cesare Cremonini. Il cantautore bolognese e la giornalista del Tg 1 si erano conosciuti nel 2022 durante un’intervista per il telegiornale. Nel 2023 la coppia era stata paparazzata durante una vacanza, poi la prima uscita pubblica, qualche tempo dopo. Poi a inizio 2025 l’addio, arrivato lontano dai riflettori e senza comunicati ufficiali.

Sia Giorgia che Cesare non hanno mai parlato apertamente del loro addio, almeno sino a qualche giorno fa quando Cremonini, intervistato dal Corriere della Sera, si è confessato riguardo quel legame per lui così importante.

“È appena uscita “Ragazze facili”, una canzone scritta grazie a lei – ha spiegato -, perché mi ha chiesto una cosa che può cambiare la vita di un uomo. Il coraggio di amare. Ho sentito fortemente questa richiesta, ma non ero in grado di farlo perché ero circondato da alibi, fantasmi che io chiamo metaforicamente Ragazze facili: non sono solamente figure che ti circondano, ma è il mondo che ti costruisci per non affrontare te stesso. Questa canzone ha rotto una diga, un argine che mi teneva fermo da anni. Sembra banale, ma si muore o ci si ammala per l’incapacità di amare”.

Il cantautore ha poi affermato che la storia d’amore sarebbe ormai finita e che oggi sarebbe innamorato di un’altra persona, ma il segno del legame con Giorgia Cardinaletti resta.

