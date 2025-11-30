Il cantante bolognese si è aperto come non mai sulla storia d'amore con la giornalista del Tg 1 anche se oggi i due non stanno più insieme: Cesare Cremonini è fidanzato con un'altra

Cesare Cremonini a cuore aperto. Il cantautore bolognese si è lasciato andare, parlando senza filtri del suo passato, della musica, delle sfide personali e dell’amore, tra ricordi e nuovi sentimenti. E non sono mancate delle dichiarazioni su Giorgia Cardinaletti, la nota giornalista del Tg 1.

Un sentimento tenuto al riparo per un lungo periodo e che si è rivelato centrale anche nella vita professionale di Cremonini.

Dietro il fascino discreto, la sensibilità profonda e il talento che hanno conquistato intere generazioni, si nascondono demoni quotidiani. A 45 anni, Cremonini convive con una lieve forma di schizofrenia, affrontata con costanza attraverso terapie e medicinali.

La rivelazione di Cesare Cremonini su Giorgia Cardinaletti

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti sono stati insieme per circa un anno e mezzo, tra il 2022 e il 2024. Un amore nato per caso, complice un’intervista di lavoro, che ha poi portato i due a vivere una passione travolgente. Ma, allo stesso tempo, un amore riservato, com’è nella natura dell’ex leader dei Lunapop e della giornalista.

Oggi Cremonini ha deciso di fare uno strappo alla regola, parlando apertamente di quella liaison che è finita, ma che è stata molto importante. “La storia con Giorgia Cardinaletti è centrale, è appena uscita Ragazze facili, una canzone scritta grazie a lei, perché mi ha chiesto una cosa che può cambiare la vita di un uomo”, ha detto al Corriere della Sera.

La richiesta della Cardinaletti è stata resa nota dallo stesso Cesare: “Il coraggio di amare. Ho sentito fortemente questa richiesta, ma non ero in grado di farlo perché ero circondato da alibi, fantasmi che io chiamo metaforicamente Ragazze facili: non sono solamente figure che ti circondano, ma è il mondo che ti costruisci per non affrontare te stesso. Questa canzone ha rotto una diga, un argine che mi teneva fermo da anni. Sembra banale, ma si muore o ci si ammala per l’incapacità di amare”.

Ma l’artista ha spiegato che la storia con Giorgia è finita. E lui ha già voltato pagina tanto da assicurare: “Sono innamorato”. Non ha però voluto svelare di più.

Chi è la fortunata? Stando alle ultime indiscrezioni – e soprattutto paparazzate – si tratta di Caterina Licini, ex ballerina di Amici conosciuta sul videoclip della canzone Ora che non ho più te.

La schizofrenia di Cesare Cremonini

Otre all’amore, Cesare Cremonini è tornato anche a parlare della malattia con cui convive da qualche anno: la schizofrenia. Cinque anni fa la diagnosi, condivisa pubblicamente sui social.

“È un percorso che continua. Sono due anni che prendo medicinali con costanza e questo mi permette di accettarmi come una persona che deve essere curata, mi dà anche una forma di pacatezza. Sono felice la mattina quando vado in cucina, mi preparo il caffè e vedo quelle pillole, rappresentano l’accettazione di me stesso”

Un racconto sincero, che mostra l’umanità di un cantautore capace di trasformare le proprie fragilità in forza creativa, confermando che dietro il successo si cela spesso un mondo interiore complesso, fatto di coraggio, introspezione e sincerità.

