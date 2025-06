Cesare Cremonini, nessun ritorno con Giorgia Cardinaletti: “Mai finita con Caterina”

Fonte: IPA Cesare Cremonini

Nessun ritorno di fiamma tra Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti. I due sono tornati nell’ultimo periodo a seguirsi sui social ma non c’è stato alcun riavvicinamento se non amichevole. Il cantante bolognese è ancora felicemente fidanzato con Caterina Licini, con il quale è stato paparazzato nuovamente. Una storia d’amore che ormai va avanti da qualche mese e che sembra già molto seria e importante.

Cesare Cremonini è fidanzato con Caterina Licini

Cesare Cremonini è felicemente fidanzato con Caterina Licini. La coppia è stata paparazzata di nuovo da Chi dopo le prime foto insieme dello scorso febbraio. Nelle nuove immagini i due sono stati immortalati a Lignano Sabbiadoro, prima del concerto dell’ex leader dei Lunapop.

“Il cantante si sveglia all’alba e alle 7 e 30 è già a fare colazione con lei, poi si allenano”, si legge sulle pagine del settimanale. I due, quindi, stanno trascorrendo del tempo insieme seguendo una routine piuttosto serrata, tra colazione e allenamenti, per poi lasciare spazio alle prove.

La Licini ha deciso di seguire Cremonini in ogni tappa del suo tour. Il 15 e 16 giugno il cantautore sarà allo stadio di San Siro, il 19 e 20 giugno al suo stadio, il Dall’Ara di Bologna, il 24 giugno al Maradona di Napoli, il 28 giugno al San Filippo di Messina, il 3 e 4 luglio al San Nicola di Bari, l’8 luglio a Padova allo stadio Euganeo, il 12 luglio all’Olimpico di Torino, e il 17 e 18 luglio all’Olimpico di Roma.

Prima di essere stato paparazzato con Caterina Lucini, Cremonini ha avuto una storia con Giorgia Cardinaletti, giornalista del Tg 1. I due si sono detti addio lo scorso novembre, dopo un anno e mezzo insieme, e la rottura non è avvenuta nel migliore dei modi tanto che lei ha smesso di seguire lui sui social. Poi è ritornato il follow della giornalista ma nessuna reunion sentimentale, anzi.

Chi è Caterina Licini

Caterina Licini è un’ex ballerina che oggi lavora come copywriter. Nel 2010, quando aveva solo 18 anni, ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi, dove faceva parte della squadra di Luciano Cannito (mentre Alessandra Celentano non l’ha mai apprezzata troppo).

È nata e cresciuta a Padova, ma dopo l’esperienza nel talent show di Canale 5 si è trasferita a Roma, dove ha vissuto per circa quattro anni, per poi traslocare a Milano.

Fino al 2019 ha lavorato come ballerina professionista – tra le tante esperienze ha preso parte anche ad un tour di Vasco Rossi – per poi cambiare radicalmente vita.

“Dopo anni di lavoro nel mondo dello spettacolo – ha raccontato Caterina in un’intervista rilasciata qualche tempo fa al portale Giri in moto – ho capito che non mi bastava più fare solo la ballerina, volevo provare altro. Nel momento esatto in cui ho “attaccato le scarpette al chiodo” ho deciso di prendere la patente della moto con l’obiettivo di imparare a fare enduro. La passione della moto ce l’ho un po’ perché mio padre faceva enduro da ragazzo e un po’ perché ci sono nata. Sono sempre stata affascinata dal mondo del fuoristrada e dopo che ho provato, non l’ho più lasciato andare”.