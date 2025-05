Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti, il ritorno di fiamma (inaspettato)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Cesare Cremoni e Giorgia Cardinaletti

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti sarebbero tornati a frequentarsi. Qualche mese fa il cantante e la giornalista avevano messo fine alla loro relazione, ma, dopo un periodo di allontanamento, ora ci sarebbe stato un ritorno di fiamma.

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti: il ritorno di fiamma

A svelarlo è il settimanale Chi, secondo cui il cantante e la giornalista avrebbero ripreso a frequentarsi, riallacciando i fili della relazione durata circa un anno e mezzo.

La conferma arriva da Giuseppe Calenda, che sul magazine ha raccontato di un rapporto nuovo, e più maturo, che sarebbe nato fra i due. “Da qualche tempo, tra la giornalista del Tg1 e il cantante è tornato il sereno. Non un ritorno di fiamma, ma un rapporto diverso: insomma, i due hanno ricominciato a sentirsi”, si legge.

Nel 2023 erano iniziate le prime indiscrezioni riguardo una relazione fra Cremonini e Giorgia Cardinaletti. La storia d’amore era stata poi confermata da alcune foto che immortalavano la coppia durante una vacanza alle Isole Eolie, fra baci appassionati e risate.

Una relazione importante, in cui entrambi sembravano avere intenzioni serie per il futuro, tanto da fare le presentazioni in famiglia. Giorgia e Cesare infatti erano stati immortalati nel corso di una gita in barca in compagnia di Carla, la mamma del cantante.

Poi l’addio, seguito da un lungo silenzio e dalla scelta, da parte di entrambi, di non rilasciare dichiarazioni al riguardo. Giorgia Cardinaletti infatti aveva scelto di non parlare della rottura con Cremonini, schivando domande e riferimenti alla sua storia d’amore finita.

Gli amori di Cesare Cremonini

Non solo Giorgia Cardinaletti, in passato Cesare Cremonini ha vissuto diversi amori. Dal 2009 al 2011 l’artista è stato legato a Malika Ayane: un amore terminato con una bella amicizia che continua ancora oggi.

L’artista bolognese ha poi vissuto un flirt con Ludovica Frasca, l’ex velina di Striscia la Notizia. Dal 2018 sino al 2022 ha vissuto un’intensa relazione con Martina Maggiore. Una love story arrivata al capolinea, come svelato dalla giovane, per via di alcuni tradimenti del cantante.

Subito dopo Cremonini è stato legato a Giorgia Cardinaletti, ma l’amore con la giornalista del TG1 è terminato dopo appena un anno e mezzo. In seguito è stato avvistato in compagnia di Caterina Licini, ex concorrente del programma Amici di Maria De Filippi.

Nelle ultime interviste rilasciate, Cremonini aveva parlato di amore e relazioni, dichiarando di essere single e parlando del suo passato amoroso.

“Non sono un santo ma neppure una persona superficiale nei rapporti – aveva confidato al Corriere della Sera -. Costruisco e deostruisco continuamente il mio ruolo nella coppia vivendo l’amore come una forma d’arte. Il dolore è un elemento di connessione fondamentale per me”.

Per ora sul ritorno di fiamma resta il mistero. Cremonini e Giorgia infatti hanno scelto di non rilasciare dichiarazioni. L’ipotesi è che i due si stiano frequentando in segreto e lontano dai riflettori per ricostruire il loro rapporto. Non resta dunque che attendere per scoprire cosa accadrà fra il cantante e la giornalista e se davvero sarà ancora una volta amore.