Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti, prima vacanza insieme: presentazioni in famiglia

È ufficiale, Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti sono una coppia. La conferma è arrivata da alcune foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna, che ha immortalato la giornalista del Tg 1 e il cantante durante il loro primo viaggio insieme. La storia tra i due non potrebbe procedere meglio, dato che in loro compagnia c’era anche la signora Carla, la mamma di Cesare, prova che si tratta di un legame solido.

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti paparazzati alle Eolie

Prima vacanza insieme per Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti, ormai intenzionati a fare sul serio. La coppia è stata “pizzicata” tra sorrisi, coccole e tenerezze durante una gita in barca alle isole Eolie. È stato il settimanale Diva e Donna a diffondere le foto della giornalista e del cantante.

Bellissimi e affiatati, entrambi vestiti di bianco con occhiali da sole, hanno cercato di fuggire dagli obiettivi dei paparazzi, ma senza riuscirci: gli scatti del resto parlano chiaro, e immortalano Cesare e Giorgia innamorati e complici. Stando a quanto si legge sul settimanale, la vacanza in barca sarebbe stata l’occasione perfetta per le presentazioni in famiglia: Cardinaletti ha infatti conosciuto la suocera Carla, con la quale sarebbe scattato già una certa simpatia, come dimostrano le foto insieme alla mamma di Cesare.

Per gli osservatori più attenti però la vacanza alle Eolie non era certo un mistero: l’artista e la giornalista nei giorni scorsi avevano pubblicato già sui social degli scatti in barca alle Eolie, senza però apparire mai insieme (anche se dietro Giorgia qualcuno aveva intravisto proprio la sagoma di Cremonini).

“La magia delle Eolie davvero non si può spiegare” aveva scritto lui; “Ogni isola una sua luce”, aveva commentato lei a corredo delle istantanee pubblicate. Entrambi molto riservati sulla loro vita privata, i due – almeno per il momento – non hanno né confermato né smentito la loro relazione, ma gli indizi vanno tutti verso un’unica direzione: le loro intenzioni sono serie.

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti, come si sono conosciuti

Dallo scorso aprile si rincorrono voci sulla frequentazione di Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti, una coppia che sta cercando in tutti i modi di vivere il loro amore lontano dai riflettori. Le prime foto insieme del cantante e della giornalista Rai risalgono proprio a qualche mese fa, quando il settimanale Chi li aveva beccati insieme per le strade di Bologna.

Ma prima di questi scatti, sui social ne era apparso uno insieme (l’unico a dire il vero) che li immortalava dopo un concerto. L’artista infatti era stato ospite nello studio del Tg 1 per una breve intervista proprio con la giornalista, e pare che da lì sia nato tutto: Cesare ha invitato Giorgia a un suo concerto e i due avrebbero iniziato a frequentarsi, prima in amicizia, fino a quando non è scoccata la scintilla.

Nel frattempo Cremonini aveva chiuso la sua relazione con la fidanzata Martina Margaret Maggiore, che sui social aveva fatto sapere: “Io e Cesare non stiamo più insieme da mesi ormai. Abbiamo deciso di non sentirci al momento, quindi non so dove sia. Cesare per me rimarrà una persona che ho amato tantissimo e che probabilmente amerò per sempre. È stata una relazione lunga e importante, ma che purtroppo mi ha ferita molto“.