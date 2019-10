Chi è Martina Margaret Maggiore, la nuova fidanzata di Cesare Cremonini

editato in: da

Martina Margaret Maggiore è la nuova fidanzata di Cesare Cremonini.

Dopo anni da single e un passato da latin love, il cantante ha deciso di voltare pagina grazie a una giovane studentessa. Lei si chiama Martina, vive a Bologna, ma è originaria di Rimini, e ha rubato il cuore dell’artista con cui sembra che la storia sia diventata sin da subito molto importante.

La coppia sta insieme da un anno, ma solo di recente è uscita allo scoperto. Nessuna intervista, hashtag o dediche d’amore, anche in questo caso Cesare Cremonini ha deciso di tenere un profilo basso, pubblicando semplicemente, fra tante foto, una in cui sorride insieme alla fidanzata.

Di lei d’altronde si sa poco e niente. L’amore è nato a dicembre del 2018, non è chiaro come, di certo Martina ha stregato da subito il cantautore con la sua bellezza ed eleganza. Studentessa con il fisico da modella, la Maggiore è una donna molto riservata. Il suo profilo Instagram è privato e anche su quello pubblico di Cesare non ci sono altre foto che la ritraggono.

Chi li conosce però afferma che sarebbero molto felici insieme e che, dopo tante storie finite male, Cremonini sarebbe pronto a fare sul serio con lei. L’artista bolognese ha alle spalle una lunga relazione con Malika Ayane e diversi flirt, ma a 39 anni avrebbe deciso di dare una svolta alla sua vita sentimentale.

E se la coppia ha deciso di vivere lontano dai riflettori la relazione, l’unica uscita pubblica, raccontata sui social, è stata quella in occasione del matrimonio di Uccio, storico collaboratore di Valentino Rossi. Martina Margaret Maggiore e Cremonini hanno partecipato alle nozze: lui elegantissimo nel suo completo, lei stupenda con indosso un abito rosso fuoco da cui spuntavano gambe lunghissime.

A rendere ancora più saldo il legame un momento difficile che hanno affrontato insieme: la morte di Giovanni, il padre di Cremonini venuto a mancare qualche tempo fa a 95 anni. Il cantante, legatissimo al papà, aveva raccontato il suo dolore sui social, accanto a lui Martina che è riuscita a consolarlo e ha regalargli di nuovo il sorriso.