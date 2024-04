Gianni Morandi e l’occhio bendato: “Ho fatto a pugni”

Preoccupano le condizioni di salute di Gianni Morandi. Il cantante ha postato su Instagram un selfie in cui ha un occhio bendato. La foto ha rapidamente attirato l’attenzione non solo dei fan, ma anche di numerosi volti del mondo dello spettacolo e della musica, che hanno espresso preoccupazione e affetto nei confronti dell’eterno ragazzo.

Gianni Morandi con una benda sull’occhio: cosa è successo

“Ho fatto a pugni..”, ha scritto Gianni Morandi su Instagram a corredo della foto che lo ritrae con una benda su un occhio. Il diretto interessato ha preferito non svelare ulteriori dettagli ma molti colleghi e amici si sono preoccupati ricordando che a marzo 2021 era rimasto coinvolto in un incidente mentre bruciava delle sterpaglie in campagna, procurandosi delle ustioni soprattutto alla mano destra.

“Ma che è successo ancora?”, ha chiesto Antonella Clerici. “Sa fet Gianni?”, ha invece domandato in bolognese Cesare Cremonini. Emma Marrone si è limitata a un “Ma Gianni”, con una faccina sorridente. È poi intervenuto il figlio Marco Morandi che scherzando ha commentato: “Tranquilli, tutto a posto. Un piccolo diverbio tra padre e figlio”.

Al contrario molti follower hanno fatto riferimento ad uno dei suoi brani cult Fatti mandare dalla mamma: “Tranquilli, sa difendersi: se lo rivede gli spaccherà il muso“. La possibilità che dietro la benda si celi una ferita dovuta a un’operazione (forse di cataratta?) o a un incidente non è stata confermata, né esclusa dallo stesso Gianni Morandi, che ha scelto di non fornire ulteriori particolari sulla vicenda.

Di recente Gianni Morandi è stato visto pubblicamente due volte e non aveva alcuna benda sull’occhio quindi la faccenda è piuttosto “fresca”. Il 79enne si è prima recato in ospedale a trovare Lewis Ferguson, il calciatore del Bologna, che si è sottoposto ad un delicato intervento chirurgico a causa della rottura del crociato.

Poi Morandi è stato ospite del concerto di Annalisa all’Unipol Arena di Bologna: i due colleghi hanno dato vita ad un duetto davvero elettrizzante sulle note di Banane e lamponi, canzone popolare di Gianni.

Il ritorno in televisione di Gianni Morandi

La foto con la benda sull’occhio di Gianni Morandi arriva a pochi giorni dal ritorno del musicista e conduttore in televisione: partirà infatti venerdì 26 aprile il nuovo programma di Rai1 dal titolo Evviva!. Un format itinerante per raccontare i 70 anni della tv di Stato. Un viaggio attraverso generi, personaggi e temi che hanno fatto la storia della televisione italiana.

“Con Evviva! faremo un racconto per temi. La prima puntata, per esempio, sarà dedicata ai “sabato sera”, quelli di “Studio Uno” o di “Canzonissima”, di Mina e Raffaella Carrà. Nella puntata successiva, ci dedicheremo alle coppie famose della tv: Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, Bice Valori e Paolo Panelli, Cochi e Renato, solo per citarne alcuni”, ha spiegato Morandi a Tv Sorrisi e Canzoni.

“Ci saranno degli ospiti in ciascuna puntata. Iniziamo, il 26, con Carlo Conti e Leo Gassmann con cui, oltre a raccontare che cos’è per lui la televisione, avremo modo di parlare anche di suo padre e di suo nonno. Mi piace parlare della tv con i giovani che sono curiosi di sapere com’era tanti anni fa”, ha aggiunto.