Chi è Marco, il figlio di Gianni Morandi e Laura Efrikian

Nato a Roma il 12 settembre 1974, Marco Morandi è il figlio che Gianni ha avuto da Laura Efrikian, la sua prima moglie. I due sono genitori anche di Marianna, nata nel 1969. Marco, che ha studiato violino per dieci anni, segue da sempre la strada della musica. A dimostrazione di ciò è possibile citare la fondazione, ai tempi della scuola, della band Percentonetto, con cui calca nel 1998 il palco dell’Ariston, gareggiando nella categoria Giovani con il brano Come il Sole.

Nel corso della sua carriera, Marco Morandi ha collaborato diverse volte con il celebre padre. Nel 1999, per esempio, ha co-condotto con lui C’era un Ragazzo, programma di Rai Uno che ha rappresentato per Gianni Morandi l’esordio alla guida di una trasmissione televisiva.

L’anno successivo, Marco Morandi è tornato a lavorare in televisione affiancando Enrico Silvestrin nella conduzione del programma Taratata. Nel 2000, è arrivato per lui l’esordio nel cinema: il figlio di Gianni Morandi ha infatti partecipato al film Liberate i Pesci, diretto da Cristina Comencini. In questa pellicola ha ricoperto il ruolo del figlio – ovviamente sul grande schermo – del personaggio interpretato da Michele Placido.

Nel 2002, Marco Morandi è tornato sul palco dell’Ariston da solo, presentando il brano Che ne So. Nello stesso anno ha pubblicato il suo primo disco, l’album Io Nuoto a Farfalla. Proseguendo con le tappe importanti della carriera di Marco Morandi, è possibile citare il ruolo di protagonista in Gianburrasca – Il Musical, portato in numerosi teatri italiani dalla Compagnia dell’Aristica dal 2004 al 2006.

Il figlio di Gianni Morandi, che nel 2009 ha condotto un programma su Pokeritalia24, si è esibito con il padre nel corso di un suo concerto all’Arena di Verona. In questi ultimi anni, come dimostra la sua pagina ufficiale su Facebook, si sta dedicando molto al teatro (l’ultimo spettacolo che l’ha visto protagonista è Il Letto Ovale).

Per quanto riguarda la vita privata, ricordiamo che è sposato dal 2012 con Sabrina Laganà (al loro matrimonio hanno presenziato diversi Vip, come per esempio Paolo Bonolis e Rita Pavone). Assieme hanno messo al mondo tre figli (Gianni Morandi ha altri due nipoti, nati dalla relazione tra Marianna e Biagio Antonacci). La moglie di Marco Morandi è molto nota nel mondo dello spettacolo in quanto ufficio stampa di diverse celebrities.