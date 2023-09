Gianni Morandi, non lo vedremo più: si prende una pausa dai social (e forse sappiamo perché)

Ha lasciato tutti senza parole Gianni Morandi. Il cantante/influencer ha avvisato i fan che, almeno per un po’, non lo si vedrà più. L’artista si prende una pausa a tempo indeterminato dai social network. Preoccupati, i numerosi follower hanno chiesto spiegazioni, ma Morandi mantiene il segreto sulle motivazioni dell’inaspettata decisione.

Gianni Morandi si ritira dai social

Sembrava un post come un altro, con Gianni Morandi sorridente in giardino, ma dopo poche parole è arrivata una notizia che ha lasciato tutti di stucco. Nell’ultimo video pubblicato sul suo seguitissimo canale, il cantante afferma: “Per un po’ vorrei prendermi una pausa sui social, quindi non mi vedrete su Instagram, su Facebook, su TikTok. Chissà, magari ci fa bene…” E null’altro.

L’assenza di spiegazioni all’annunciato ritiro social del cantante ha lasciato straniti e preoccupanti i follower. “Prenditi tutte le pause che vuoi, la cosa importante è che tutto vada bene e che non nascondi qualcosa!” ha scritto in apprensione una fan. “Cosa dovrei nascondere?” ha prontamente risposto Morandi, senza però fornire nessun ulteriore dettaglio.

E se il motivo fosse un reality?

Sperando che dietro la scelta ci siano ragioni benevole, è forse lecito pensare che il prossimo allontanamento dei social di Gianni Morandi – tra gli italiani più seguiti e apprezzati sul web – sia legato a un impegno lavorativo. Magari alla partecipazione a un reality show. Ipotizziamo qui che l’arzillo 78enne ancora in grado di correre una maratona e far le capriole sul palco, possa magari essere tra i concorrenti della prossima edizione dell’avventuroso reality Pechino Express, dove ai vip in viaggio è severamente vietato l’utilizzo dello smartphone. Vedremo se il tempo ci darà ragione…

Il grandioso successo social di Gianni Morandi

Se l’annuncio di Gianni Morandi stupisce così tanto è perché, negli ultimi anni, il cantante è diventato un vero fenomeno del web, un esempio da seguire per tutti i famosi che vogliono creare un rapporto sincero e diretto con i propri fan, compresi quelli che – specie per ragioni anagrafiche – non sarebbero nel loro mirino. Morandi spopola su tutte le piattaforme: Facebook, Instagram e persino TikTok, dove l’interprete di Fatti mandare dalla mamma vanta più di 300mila follower e quasi 3 milioni di like.

Le capacità da social media manager di Morandi e della moglie Anna (tutti i contenuti sono infatti autoprodotti: “Faccio tutto da solo – ribadisce il cantante – le foto sono mie o di mia moglie. C’è stata una polemica sulla presenza di un social media manager, ma il manager non lo voglio nemmeno come cantante, figuriamoci su Facebook!”) lo hanno portato persino in cattedra in Bocconi, dove ha raccontato gli aspetti più salienti della sua attività.

E se Gianni Morandi piace così tanto a così tanti è proprio per via della sua spontaneità. In un mondo piene di foto patinate e modificate, il cantante si mostra esattamente com’è, mentre sbuccia le patate o annaffia le piante in giardino. Non ci sono divismi, neppure nelle risposte, sempre gentili, ironiche anche con i più cattivi e, soprattutto, sempre scritte di proprio pugno.