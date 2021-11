Gianni Morandi e la dolcissima dedica per Anna: “La sposerei altre 100 volte”

Gianni Morandi e Anna Dan, il figlio, le foto e 26 anni d’amore: la love story

“La sposerei altre 100 volte”. Ammettiamolo, chi di noi non vorrebbe sentirsi dire questa piccola, grande frase dall’uomo che ama? La fortunata in questione è Anna Dan, dal 2004 felicemente sposata con l’eterno ragazzo Gianni Morandi e queste parole sono solo una parte del post che ha voluto dedicarle su Facebook, proprio in occasione dell’anniversario di nozze.

Gianni Morandi e Anna Dan, 17 (felicissimi) anni di nozze

Anna Dan non è “soltanto” la seconda moglie di Gianni Morandi, ma la donna che è riuscita a far breccia nel cuore di un uomo che ha dovuto ricostruire la sua vita, pezzo dopo pezzo. Quando la conobbe, il cantante era reduce dalla lunga e intensa storia con Laura Efrikian, il suo primo amore, dalla quale divorziò a soli 32 anni e che gli diede i due amatissimi figli, Marco e Marianna.

Le ragioni del cuore spesso sono insondabili ed è inutile porsi troppe domande. Una storia d’amore può iniziare come un fuoco che arde intensamente, durare tantissimo tempo oppure spegnersi immediatamente. Morandi risentì parecchio del vuoto lasciato dall’ex moglie, con la quale ha comunque mantenuto sempre un ottimo rapporto, e non pensava affatto di innamorarsi di nuovo. Anna Dan ha sovvertito ogni sua certezza, lo ha conquistato al primo sguardo e sì, le parole che oggi Gianni Morandi le dedica su Facebook per il 17esimo anniversario di nozze esprimono appieno questo sentimento che negli anni è cresciuto sempre più:

10 novembre. Oggi è il nostro anniversario di matrimonio. Ricordo l’emozione durante la cerimonia al comune di Monghidoro, quando il sindaco ci dichiarò marito e moglie. Noi stavamo già insieme dal 1994 e ci sposammo dieci anni dopo. Nostro figlio Pietro aveva 7 anni e naturalmente era con noi, quel giorno. Anna la sposerei altre 100 volte, la amo sempre come allora!

Anna, il grande amore di Gianni Morandi

Sono trascorsi 17 anni dal giorno delle nozze, celebrate il 10 novembre 2004, ma l’amore tra Gianni Morandi e Anna Dan non ha mai accennato a spegnersi. Anna non è soltanto una compagna, ma un’amica, il suo sostegno più grande, colei che sta sempre al suo fianco nella gioia come nei momenti più difficili.

Per confermare tutto ciò basta ricordare l’ultimo (grave) incidente che ha visto protagonista l’eterno ragazzo della musica italiana. Morandi ha rischiato davvero grosso, riportando delle pesanti ustioni in seguito a una caduta nel fuoco (stava sistemando il giardino), ma non si è mai abbattuto. E sì, non c’è dubbio che questa forza d’animo sia merito (almeno in parte) della sua amatissima Anna che, parlando di quel giorno sulle pagine del Corriere della Sera, è riuscita anche a strapparci qualche sorriso: “Ha preso una bella botta! Questa avventura non se la scorda, perché lo spavento è stato troppo forte. Lo vedeva specchiato sulla mia faccia mentre si ostinava a chiedermi se avessi in casa qualcosa per le scottature.(…) Non c’era verso di dissuaderlo. Gli dicevo che dovevamo chiamare l’ambulanza, ma lui…nulla. Dopo un po’ l’ho convinto”.

Quando tutto sembra perduto, quando hai la sensazione che il destino ti stia voltando le spalle e che il tuo mondo pian piano si sgretoli, senza possibilità di ritorno, ecco che la vita ti sorprende. C’è una seconda possibilità per tutti e la storia di Gianni Morandi e Anna Dan ne è la lampante dimostrazione. Un amore bello e grande, che merita tanta ammirazione.