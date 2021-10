Morandi si racconta da Costanzo: l’incidente e il rapporto speciale con i figli

Gianni Morandi, dopo l’incidente che l’ha visto protagonista nel marzo 2021, è tornato in tv con un grande sorriso. Lo ha fatto accettando di raccontarsi a Maurizio Costanzo nella primissima puntata della nuova edizione de L’Invervista.

Gianni Morandi, il racconto dell’incidente

I mesi passati non sono stati semplici per Gianni Morandi e, anche se adesso il peggio è decisamente passato, il ricordo dell’incidente che poteva costargli la vita è ancora forte nella sua mente e in quella dei suoi cari. Parlando con Maurizio Costanzo, ha infatti ammesso di aver avuto molta paura. Mentre si prendeva cura del suo giardino, infatti, è caduto in una buca di circa un metro in cui stavano bruciando delle sterpaglie.

Mi sono attaccato a un tizzone – ha affermato – e con la forza sono venuto fuori, piangevo come un bambino.

Le conseguenze sono state ustioni su quasi tutto il corpo, che lo hanno portato ad una lunga degenza in ospedale, durata circa 28 giorni, e ad una lenta ripresa. Tuttavia, il cantautore non può che tirare un sospiro di sollievo: altri pochi secondi e l’incidente sarebbe potuto diventare una tragedia.

Morandi, la perdita della figlia Serena e l’amore per la famiglia

La passione per la musica ha caratterizzato tutta la vita di Gianni Morandi. Ma per lui c’è anche qualcos’altro di estremamente importante: l’amore per la sua famiglia. Il passato gli ha riservato momenti estremamente difficili, come la perdita di una figlia, Serena, avuta con la prima moglie Laura Efrikian.

Serena sarebbe dovuta nascere a febbraio del 1966, ma la sera del 6 gennaio, proprio alla vigilia della partecipazione di Morandi a Canzonissima, è venuta al mondo con largo anticipo:

Laura fu ricoverata d’urgenza e purtroppo la bambina ha vissuto solo 8 ore. Penso che sia stato un grandissimo dolore soprattutto per lei… e anche per me.

Oggi Gianni Morandi è innamoratissimo della sua Anna Dan, è padre di tre figli e nonno di 5 nipoti. La sua vita, insomma, è piena d’amore e con la sua famiglia ha un rapporto speciale. La primogenita Marianna, nata dalla storia con la Efrikian come il secondogenito Marco, le assomiglia tantissimo. Il più piccolo, Pietro, è invece più legato a sua madre e gli ha tenuto nascosto un progetto che l’ha sorpreso:

Ho scoperto che è un rapper e io non ne sapevo nulla.

Un artista con una profonda passione, un uomo con molte sofferenze alle spalle, ma anche grandi soddisfazioni , un compagno innamorato, un padre premuroso e un nonno sprint: diverse e tutte bellissime sono le sfumature di Morandi che Maurizio Costanzo ha saputo far arrivare al pubblico grazie a L’Invervista. D’altronde Gianni è molto amato e, il motivo, è più che mai evidente: ha un cuore d’oro.