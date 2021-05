Gianni Morandi mostra la mano gigante dopo l’incidente: “È in riparazione”

editato in: da

Gianni Morandi brinda alla guarigione: l’odissea dell’incidente

Procede la riabilitazione per Gianni Morandi, il cantante è stato vittima di un incidente domestico ai primi di marzo quando – cadendo nel fuoco – si è provocato ustioni importanti che hanno necessitato anche del ricovero.

In tutto questo periodo ha sempre tenuto aggiornati i fan sulle proprie condizioni di salute, come ha fatto anche in uno degli ultimi post sui social dove ha mostrato la mano inserita all’interno di un grande tutore a forma di mano: “Un palmare – come lo aveva definito in un precedente post – fondamentale per il recupero della mano destra”.

Alla nuova immagine, in cui lo si vede sorridente, ha aggiunto anche una didascalia: “Attenzione! Mano in riparazione”. Aggiungendo l’hashtag foto di Anna, come fa abitualmente quando a scattare l’immagine pubblicata sui social è la moglie Anna Dan.

Ed è stata proprio lei a stargli accanto nel corso della degenza ospedaliera, come aveva mostrato anche in un altro scatto in cui la si vedeva mentre lo aiutava a mangiare.

Tornato a casa per lui è continuato il percorso riabilitativo. Sia su Facebook che su Instagram ha spiegato più volte come sta procedendo mostrando il tutore e le sedute di esercizi.

L’incidente, che gli ha causato ustioni di secondo e terzo grado al 15 per cento del corpo, è avvenuto nella sua villa a Bologna l’11 di marzo quando il cantante, mentre stava bruciando delle sterpaglie, ha perso l’equilibro ed è caduto sul fuoco. Dopo il pronto soccorso è stato per qualche tempo ricoverato presso l’ospedale Bufalini di Cesena nel Centro Grandi Ustionati, da dove ha aggiornato con costanza i fan preoccupati per le sue condizioni di salute.

Gianni Morandi nel corso dei mesi ha raccontato attraverso i social il suo percorso di recupero, compreso il ritorno a casa, avvenuto ad aprile quando ha pubblicato una foto di lui seduto a tavola con un bicchiere di vino. Sempre tantissimi i like e i commenti soprattutto di supporto.

Ma non solo la salute: dopo la mano gigante, Gianni Morandi, ha anche pubblicato un ricordo di Franco Battiato a poche ore dalla sua scomparsa. Un video ricco di emozione che li vede duettare sulle note di Cosa resterà di me a cui il cantante ha accompagnato parole di profonda stima: “Lui non apparteneva alla nostra categoria, cantanti, cantautori, musicisti. Lui era un extra, fuori dal coro, straordinario, un genio assoluto, indefinibile… “Che cosa resterà di noi, del transito terrestre…” Resterai per sempre con noi. Ciao Franco!”.