Gianni Morandi è tornato sui social dopo aver preso una piccola pausa, durata alla fine quasi due mesi. Negli scatti condivisi su Instagram, come sempre a opera di Anna Dan, sua moglie, ha di nuovo mostrato il suo sorriso, ma un dettaglio in particolare ha destato preoccupazione nei fan: la mano fasciata. Dopo l’incidente domestico avvenuto nel giardino di casa nel 2021, Morandi ha intrapreso un lungo percorso di guarigione. Ma come sta?

Gianni Morandi, la foto con la mano fasciata su Instagram

Il “ragazzone” della musica italiana è uno degli artisti più amati, e anche le nuove generazioni non possono fare a meno di adorare la sua schiettezza, la sua energia. A 78 anni (quasi 79, in realtà, li compie a dicembre), non si è mai arreso di fronte alle avversità della vita e ha sempre continuato a fare ciò che ama: salire sul palco e conquistare tutti.

A settembre, però, ha annunciato una piccola pausa dai social: un po’ di detox tecnologico, del resto, fa sempre bene. Una volta tornato, in alcune foto condivise su Instagram, un dettaglio ha colpito: la mano di nuovo fasciata. “Ma ancora hai male alla mano? La vedo fasciata… come stai?”, ha scritto un utente. Morandi è solito rispondere ai commenti, come in questo caso, rassicurando tutti: “Abbiamo risolto qualche piccolo problema. Un caro saluto”.

Sempre gentile – persino in risposta ai commenti più beceri – dovremmo tutti imparare a gestire i social come Morandi. Tra l’altro, quando si è allontanato da Instagram, ha voluto aggiungere un commento: “Stiamo tutti bene”, in quanto molti fan non hanno nascosto anche allora la preoccupazione.

L’incidente domestico: cos’è successo alla mano di Gianni Morandi

Gianni Morandi ha avuto un incidente domestico nel 2021, l’11 marzo, per l’esattezza, nella sua casa in provincia di Bologna. La dinamica è stata spiegata dall’artista stesso in occasione della presentazione della canzone L’Allegria. “Poi invece, dieci minuti dopo, questo gran fuoco si è un po’ calmato, però era rimasto fuori un pezzo di legno verde che avevo tagliato la mattina e cercando di spingerlo dentro, prendo questo forcale, spingo e non andava giù… poi appoggio il telefonino, mi tolgo i guanti (…) e la seconda volta che spingo… voom, il forcone passa di là e io volo dentro, dentro questo braciere“.

Ricoverato d’urgenza per le ustioni, a spiegare i lunghi tempi di guarigione è stata la moglie Anna Dan a DiPiù TV. All’epoca, infatti, Morandi non vedeva l’ora di ritrovare la sua normalità: “Desidera che l’incidente che gli è capitato rimanga solo uno spiacevole e brutto ricordo”. Tutto, in ogni caso, è andato per il meglio: anche adesso, sono stati semplicemente risolti dei piccoli problemi, e così i fan dell’artista hanno tirato un sospiro di sollievo.

Il suo ritorno sui social è stato all’insegna della quotidianità. “Sono allo stadio Mapei a vedere il Bologna contro il Sassuolo. Vinca il migliore”, ha scritto il 30 ottobre. Al suo fianco c’è sempre Anna, la sua forza nei momenti belli e in quelli purtroppo più complessi. Ma tutto – per fortuna – sta procedendo per il meglio.