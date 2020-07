Chi è Marianna, la figlia di Gianni Morandi

editato in: da

Nata a Roma il giorno di San Valentino del 1969, Marianna Morandi è la figlia dell’eterno ragazzo di Monghidoro e della sua prima moglie, Laura Efrikian. Marianna ha due fratelli: Marco, nato cinque anni dopo di lei dalla relazione tra i suoi genitori, e Pietro, figlio di Gianni Morandi e di Anna Dan.

A differenza di loro, ha scelto di non seguire le orme del padre e di prendere una strada artistica diversa dalla musica. Marianna Morandi è infatti un’attrice. Diplomata presso l’Accademia Nazionale di Arte Drammatica di Roma, ha debuttato sul palco teatrale in una riduzione del Don Giovanni di Molière. Sempre a teatro, Marianna Morandi ha lavorato con l’ex compagno di Elena Sofia Ricci Pino Quartullo, che l’ha diretta nella pièce Risiko.

La figlia di Gianni Morandi e della Efrikian ha lavorato anche in diverse produzioni televisive. Tra queste, è il caso di citare la mini serie tv La Forza dell’Amore, esperienza che le ha permesso di dividere il set con il padre e con un’allora giovanissima Michelle Hunziker (stiamo parlando del 1998).

Tra le curiosità sulla vita di Marianna Morandi, è possibile citare la sua partecipazione, quando era bambina, a uno dei successi più grandi di suo padre negli anni ’70: il brano Sei Forte Papà. La figlia maggiore di Gianni Morandi e di Laura Efrikian – che ha lavorato anche con l’ex coppia di attori Giorgio Pasotti e Nicoletta Romanoff – ha avuto un legame sentimentale molto lungo con Biagio Antonacci.

I due sono stati assieme per circa dieci anni e hanno fatto due figli, Paolo e Giovanni. Oggi come oggi, a quasi due decenni dalla fine della loro relazione, sono rimasti in ottimi rapporti. Come specificato da Antonacci – felicissimo da tempo accanto a Paola Cardinale – nel corso di un’intervista a Vanity Fair, nelle loro interazioni ci sono sempre stati due punti fermi: mettere i figli al centro e cercare di essere sereni anche nella separazione.

Tornando a Marianna Morandi, ricordiamo che è attiva su Instagram con un profilo seguito da più di 19mila persone. Qui condivide numerosi scatti della sua vita personale, dalle bellissime foto della madre – che ha spento 80 candeline lo scorso 14 giugno – a dolci istantanee assieme ai figli (per non parlare delle foto con il padre).