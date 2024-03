Siamo giunti all’ultima puntata di Michelle Impossible & Friends: la terza edizione, condotta da Michelle Hunziker, ha risentito in parte della mancanza di novità del format. Ciononostante, la conduttrice non ha perso il suo smalto. Dopo la sigla iniziale, il medley dei successi di Biagio Antonacci ha scaldato subito il pubblico in platea (e i nostri cuori). E la conduttrice lo ha presentato con una profonda riflessione sull’amore e su quanto sia difficile trovare le parole giuste quando ci innamoriamo.

Michelle Impossible, Hunziker parla d’amore

“Non è così facile quando ci innamoriamo, quando siamo proprio nel pieno del sentimento”. Proprio no, e ha ragione Michelle Hunziker: perché quando ci innamoriamo, è difficile esprimere quello che sentiamo. “È capitato, a me capita ogni volta che mi innamoro, penso che non abbia senso dire alcune parole, non riesco a esprimere quello che voglio dire“. Proprio lei, che conduce la terza e ultima puntata di Michelle Impossible, si è lasciata con Alessandro Carollo da poco tempo, secondo quanto riportato da Chi, che ha pubblicato la notizia in esclusiva, confermata da fonti vicine alla coppia.

In aiuto della Hunziker – e di tutti noi che non riusciamo a esprimere l’amore che proviamo – vengono autori di tutto rispetto. Cantautori che d’amore hanno saputo parlare andando ben oltre il tempo, accompagnando diverse generazioni. Come Biagio Antonacci, l’ospite speciale di questa puntata di Michelle Impossible: “Alcuni autori hanno scritto frasi incredibili. E pensi: ecco, questo è quello che avrei voluto dire“. Così è arrivato un magnifico Antonacci a ricordarci che d’amore non si parla mai abbastanza, soprattutto nell’accezione positiva del termine.

Il medley emozionante di Biagio Antonacci e il saluto a Eros Ramazzotti

“Biagio, hai accompagnato tutti noi nella nostra vita, nelle nostre storie, nei nostri amori”. Così, Biagio Antonacci ha regalato al pubblico un medley intenso, con alcuni dei suoi successi, da Vivimi a Convivendo. Proprio come è successo nella seconda puntata di Michelle Impossible, anche in questo caso la Hunziker non si è tirata indietro e ha in parte duettato con il cantautore, regalando un momento davvero carico di emozioni. Tra un brano e l’altro, c’è stato spazio per salutare Eros Ramazzotti, grande amico di Antonacci ed ex marito della Hunziker.

La confessione sulla gravidanza di Aurora

Tra i momenti magici dell’ultima puntata di questa edizione, c’è il racconto di Michelle Hunziker legato alla sua prima dolce attesa. Prima del duetto con Antonacci – sulle note di Se è vero che ci sei – ha spiegato che questa canzone l’ha accompagnata quando aspettava Aurora. “Nel 1996 ero rimasta incinta, e non sapevo come dirlo a Eros. L’ho chiamato, e tu eri con lui”. E Antonacci ha aggiunto: “Eravamo in ritiro con la Nazionale Cantanti, ed eravamo in una piscina d’acqua calda. È uscito per rispondere a te al telefono, e quando è tornato, è rientrato in piscina e mi ha detto: ‘Frate’, ti devo parla’. Aspetto un figlio, me l’ha detto Michelle’. Mi ha abbracciato, e quell’abbraccio non l’ho mai dimenticato, perché in quel momento l’ho visto vero, sincero. Ho pensato, allora sì, la vita è proprio questa, le grandi notizie muovono le grandi cose nella vita”.