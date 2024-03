Si è conclusa la relazione tra Michelle Hunziker e Alessandro Carollo, dopo un periodo insieme, durato alcuni mesi. La notizia, pubblicata da Chi, è stata confermata da “fonti vicine alla coppia”. Diversi i motivi che hanno portato all’addio, come la distanza – Carollo vive a Roma, mentre la Hunziker a Milano – e, alla fine, sembra proprio che l’ormai ex coppia abbia preferito dividere le strade. La conduttrice non ha mai nascosto di voler mettere la famiglia al primo posto, e di voler proteggere le figlie dal “chiacchiericcio”; pertanto, non si è mai sbilanciata troppo sul rapporto.

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo, perché è finita

L’esclusiva di Chi ha messo un punto alla storia d’amore tra Michelle Hunziker e Alessandro Carollo. Da sempre riservata, la Hunziker non ha mai parlato spesso del legame con Carollo, preferendo decisamente mantenere per sé ogni notizia legata alla vita sentimentale. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, considerando che nella puntata del 13 marzo di Michelle Impossible, Katia Follesa ha salutato Alessandro sul palco, inscenando uno sketch con la conduttrice.

“Di recente Michelle era andata in vacanza alle Maldive con le figlie e la sua manager, senza il compagno”. Immortalata dai fotografi alle Maldive insieme alle figlie e alla manager, di Carollo nessuna traccia. Un breve soggiorno in totale relax, ma senza l’amore al suo fianco. Stando a quanto riportato dal settimanale, è stata la distanza a influire enormemente, tanto da aver portato ambedue a chiudere la storia. Inoltre, ha avuto un peso anche “la scelta di Michelle di dare priorità alle sue figlie“.

La storia d’amore tra Michelle Hunziker e Alessandro Carollo

Sembrava una favola d’amore destinata a durare. Eppure, qualcosa si è evidentemente incrinato nel corso del tempo. Sulla loro storia, per settimane si sono susseguite indiscrezioni e scatti rubati. Poi, la conferma sul profilo di Carollo: alcune foto insieme in moto, per un weekend romantico in Svizzera. Ciononostante, la Hunziker non si è mai sbilanciata su Carollo: intervistata proprio da Chi, ha preferito non rispondere alle domande in merito alla relazione. A Gala, invece, aveva rivelato: “Sto proteggendo questo nuovo amore. Non voglio parlarne troppo. Vediamo cosa succede”. Una scelta che non sorprende, non del tutto, considerando che, dopo il divorzio da Tomaso Trussardi, è spesso stata al centro del chiacchiericcio in rosa, prima per il flirt con Giovanni Angiolini e poi il presunto ritorno di fiamma con l’ex marito Eros Ramazzotti, smentito categoricamente da entrambi.

L’ex coppia, tuttavia, era apparsa in enorme sintonia sin da subito, tanto che ambedue sembravano innamoratissimi. A novembre del 2023, Carollo aveva condiviso una dolce dedica a mezzo social. “Sei arrivata senza chiedere permesso, senza bussare. Hai travolto e stravolto tutto nel modo più bello che potessi immaginare. Un uragano di luce, amore e vita. Quel sorriso che trasmette sempre positività, anche quando siamo in moto, è buio e piove. Un angelo biondo, un dono dal cielo, uno spettacolo”. Ora, però, secondo il settimanale, sarebbe tutto finito. Al momento, non è arrivato un commento, con smentita o conferma, dai diretti interessati.