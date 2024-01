Michelle Hunziker, la storia con Carollo si fa seria: spunta un prezioso regalo

Fonte: IPA Michelle Hunziker sulla neve con il nuovo fidanzato Alessandro Carollo

Serena e raggiante. Michelle Hunziker è tornata a sorridere grazie ad Alessandro Carollo, il fisioterapista ed osteopata che ha ridato alla soubrette la voglia di credere ancora una volta nell’amore dopo le separazioni da Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi. La showgirl svizzera e il nuovo compagno si frequentano ormai da un anno ma solo di recente sono usciti allo scoperto sui social network, con dediche d’amore piuttosto profonde. In più i due non fanno più nulla per nascondersi davanti all’obiettivo dei paparazzi: si mostrano complici e affiatati.

Michelle Hunziker e il prezioso regalo di Alessandro Carollo

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo, entrambi appassionati di sci e di sport estremi, hanno festeggiato lo scorso Capodanno con una vacanza sulle piste in Trentino. Non proprio una luna di miele visto che non erano soli: con loro c’erano anche Sole e Celeste, le bimbe nate dal matrimonio, naufragato nel 2022, tra la conduttrice Mediaset e Tomaso Trussardi. Nonostante la presenza delle piccole, Michelle è riuscita a ritagliarsi qualche momento di intimità con il compagno, che sembra aver già conquistato le figlie della Hunziker.

Negli scatti pubblicati in esclusiva dalla rivista Diva e Donna è impossibile non notare che tra l’ex moglie di Eros Ramazzotti e il fidanzato la passione è alle stelle e tra loro sembra esserci quella confidenza e quella intimità tipica delle coppie ben collaudate, che si conoscono da anni. Inoltre non è passato inosservato un dettaglio significativo: all’anulare di Michelle Hunziker è comparso uno splendido anello di brillanti. Solo un prezioso regalo di Natale o il primo passo verso un progetto di coppia importante?

“Certo che anche dopo due divorzi credo nell’amore, e di brutto anche! Ho 46 anni, non credo che la mia vita sia finita. Non sto cercando una relazione ma se arrivasse ne sarei felice”, aveva dichiarato qualche tempo fa a Oggi Michelle Hunziker, per poi aggiungere: “Certo, chi si prende me si accolla un bel carrozzone con tre figli, un nipote, due ex mariti”. Una sfida che non ha di certo intimorito Alessandro Carollo, da sempre single incallito.

Chi è Alessandro Carollo, il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker

Alessandro Carollo, il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker, ha 41 anni (5 in meno della presentatrice) ed è un fisioterapista ed osteopata romano. Non si è mai sposato e non ha figli, al contrario della bionda presentatrice che è mamma di Aurora Ramazzotti, avuta 27 anni fa da Eros, e Sole e Celeste, nate dalla lunga relazione con Tomaso Trussardi.

Su Alessandro il settimanale Chi ha raccontato: “Carollo è sempre stato un single di ferro, geloso dei propri spazi, della propria intimità, con una carriera di successo come osteopata e fisioterapista che concedeva poco spazio ad altri impegni. Ha curato anche donne famose, è un uomo che ama l’avventura, l’adrenalina, gli piace andare in giro in moto”.

In merito alla liaison tra Carollo e Michelle Hunziker il settimanale ha svelato: “La showgirl e l’osteopata sono molto presi, come se si conoscessero da sempre, quasi increduli della loro intesa, del perfetto incastro dei loro caratteri e delle loro vite. Tanto che sono già state fatte le presentazioni in famiglia“.